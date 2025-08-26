Qué tiempo hará este sábado para ver la etapa de La Vuelta en Zaragoza

La previsión da una jornada perfecta para ver el paso del pelotón

Decenas de aficionados, en la meta de la Puerta del Carmen, en 2023. / Jaime Galindo

Luis Alloza

La Vuelta llegará a Zaragoza este sábado en la disputa de la octava etapa. Partirá de Monzón, llegará a Huesca y ya bajará a Zaragoza, ciudad a la que entrará por Montañana y el puente del Río Gállego y en la que está previsto pasar dos veces por línea de meta y un circuito que será de más de 23 kilómetros entre un paso y otro por la meta.

La etapa se aleja de la tónica de las últimas veces que había pasado por la capital aragonesa, ya que no solo se va a ceñir a entrar en la ciudad, llegar al centro y terminar. Es un aliciente la cantidad de calles y barrios por los que va a discurrir.

Pasará por Montañana, Santa Isabel, La Jota, el centro, Delicias, Valdespartera, Torrero, Las Fuentes o San José, por lo que no faltan oportunidades ni lugares únicos para disfrutar del paso del pelotón y más siendo los últimos kilómetros de etapa, donde los equipos van muy rápidos y posicionando a sus esprinters, ya que previsiblemente terminará así y no con una escapada.

¿Pero acompañará el tiempo? Ya que si llueve, hace demasiado calor o hay amenaza de tormenta puede dar al traste con la fiesta del ciclismo por Zaragoza.

La previsión, a día de hoy, no puede ser mejor. Una jornada idílica. Se espera un poco de viento en Zaragoza, un sol radiante sin nubes y 31 grados de máxima en todo el día. Hará calor, pero no sofocante y el viento no marcará el final de etapa. No se esperan nubes, tampoco lluvias ni mucho menos tormentas.

