Qué tiempo hará este sábado para ver la etapa de La Vuelta en Zaragoza

La Vuelta llegará a Zaragoza este sábado en la disputa de la octava etapa. Partirá de Monzón, llegará a Huesca y ya bajará a Zaragoza, ciudad a la que entrará por Montañana y el puente del Río Gállego y en la que está previsto pasar dos veces por línea de meta y un circuito que será de más de 23 kilómetros entre un paso y otro por la meta.

La etapa se aleja de la tónica de las últimas veces que había pasado por la capital aragonesa, ya que no solo se va a ceñir a entrar en la ciudad, llegar al centro y terminar. Es un aliciente la cantidad de calles y barrios por los que va a discurrir.

Pasará por Montañana, Santa Isabel, La Jota, el centro, Delicias, Valdespartera, Torrero, Las Fuentes o San José, por lo que no faltan oportunidades ni lugares únicos para disfrutar del paso del pelotón y más siendo los últimos kilómetros de etapa, donde los equipos van muy rápidos y posicionando a sus esprinters, ya que previsiblemente terminará así y no con una escapada.

¿Pero acompañará el tiempo? Ya que si llueve, hace demasiado calor o hay amenaza de tormenta puede dar al traste con la fiesta del ciclismo por Zaragoza.

La previsión, a día de hoy, no puede ser mejor. Una jornada idílica. Se espera un poco de viento en Zaragoza, un sol radiante sin nubes y 31 grados de máxima en todo el día. Hará calor, pero no sofocante y el viento no marcará el final de etapa. No se esperan nubes, tampoco lluvias ni mucho menos tormentas.