Pol Oriach, en la prelista para el Mundial de Tokio 2025

Pol Oriach ha sido preseleccionado para participar en la prueba de 1500 metros del mundial de Tokio 2025, que tendrá lugar del 13 al 21 de septiembre. El altoaragonés llamó la atención de José Peiró, seleccionador nacional, tras obtener su mejor marca personal en Alemania con un tiempo de 03.31.75. Oriach competirá junto a Adrián Ben y Carlos Sáez.

Actualmente, es la segunda mejor marca española de la temporada en la prueba. “Ha sido un año increíble. El invierno fue muy bien y la preparación de cara al verano ha sido muy buena sin ningún tipo de problema. En cuanto a resultados, conseguí un bronce, a las tres semanas hice mi mejor marca personal y récord de Aragón. Yo creo que llego en el mejor estado de forma de mi vida”, admite Oriach en declaraciones a Aragón TV.

Además, a principios de este mes se colgó la medalla de bronce en la final de 1.500 metros del campeonato de España absoluto en Tarragona. El oscense se mantuvo en el grupo de cabeza desde los primeros compases de la carrera, llegando a luchar incluso por la plata en la recta final, aunque se vio superado en los últimos metros por Carlos Sáenz. Oriach completó el podio con una marca de 3.41.58.

Los campeones olímpicos María Pérez (20 km marcha) y Jordan Díaz (triple salto) lideran la lista de atletas preseleccionados para el Mundial de atletismo que se celebrará del 13 al 21 de septiembre en Tokio, en un equipo con 30 mujeres y 26 hombres. La selección definitiva dependerá de la clasificación vinculada al World Ranking y que dará el número definitivo de atletas españoles que pueden competir, con las dudas de Marta Mitjans, Daniela Fra o Artur Coll, entre otros.