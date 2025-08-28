47ª Edición de las 24 Horas de Maristas: "Una fiesta abierta al balonmano base"

El Club Balonmano Maristas Zaragoza organiza los próximos 13 y 14 de septiembre la 47ª edición de las 24 Horas de Balonmano – Memorial Roberto Suso, uno de los eventos deportivos y sociales más emblemáticos de Aragón. Desde 1977, esta cita reúne a cientos de jugadores, entrenadores, familias y aficionados que comparten una misma pasión: el balonmano como herramienta de convivencia, esfuerzo y formación en valores.

Las 24 Horas de Balonmano son un encuentro que trasciende lo deportivo. Año tras año, jugadores de todas las edades participan en un maratón ininterrumpido de partidos, en un ambiente de convivencia intergeneracional que refleja la esencia del club.

Con el Memorial Roberto Suso, se mantiene vivo el recuerdo de una figura clave en la historia de Maristas, vinculando tradición y emoción en cada edición. En esta edición, se incorpora el I Trofeo Óscar Mainer de Balonmano Base, un torneo por invitación que reunirá a equipos de alto nivel en categorías Infantil, Cadete y Juvenil, masculino y femenino. Cada categoría contará con cuatro equipos: tres procedentes de fuera de Aragón y uno representante de la Federación Aragonesa de Balonmano.

Este torneo rinde homenaje a Óscar Mainer, figura emblemática del club y del balonmano aragonés, que se formó en las categorías base de Maristas y destacó siempre por su esfuerzo, humildad y compromiso con los valores del deporte. Su legado inspira a las nuevas generaciones, que encontrarán en este torneo un espacio de competición, aprendizaje y convivencia. “Queremos que las 24 Horas sigan siendo una fiesta abierta al balonmano base y que el Trofeo Óscar Mainer se convierta en una referencia de calidad y compromiso deportivo”, explica Juan Manuel Giménez Múgica, presidente del Club Balonmano Maristas.

El epicentro del evento será el Colegio El Pilar Maristas, sede histórica del club. Para el desarrollo del Trofeo Óscar Mainer se habilitarán también diversos pabellones municipales de Zaragoza: San Braulio, Río Ebro, Arrabal, Actur V y Siglo XXI, convirtiendo a la ciudad durante un fin de semana en el epicentro del balonmano base nacional.