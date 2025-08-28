Cerler acogerá la llegada de la primera etapa de La Vuelta a España en territorio aragonés

Este viernes la Vuelta a España llega a Aragón con una etapa de montaña que comenzará en Andorra la Vella y finalizará en Cerler. Este tramo de 188 km pondrá a prueba a los ciclistas en el entorno pirenaico.

El recorrido discurre desde Andorra la Vella, atravesando valles y tres exigentes puertos: el Port del Cantó, seguido por la Creu de Perves y el Coll de l’Espina, antes de dirigirse hacia Castejón de Sos y el valle de Benasque, donde comienza el ascenso final hasta Cerler, situado a 1.905 m en el puerto de Ampriu. Se espera que sea una etapa decisiva para la clasificación general y haya lucha entre los favoritos.

La subida a Cerler es una de las más icónicas, fue un clásico de la Vuelta en los noventa. La ascensión debutó como meta en 1987 y estuvo presente en la carrera en cinco ediciones consecutivas, alcanzando las nueve llegadas a sus laderas antes de acabar el siglo. Sin embargo, ahora regresa mucho tiempo después como final de etapa. Vuelve a La Vuelta tras 18 años de ausencia como llegada en alto, la última vez fue en 2007 con victoria de Leonardo Piepoli. La estación de esquí de Cerler cuenta con una de las pistas de nieve más largas de España con nueve kilómetros de descenso desde la parte más alta.

Antes de finalizar la etapa, la etapa 7 de La Vuelta a España pasará por varios municipios de la provincia de Huesca: Laspaúles, Renanue, Bisaurri, Catejón de Sos, Sahún, Eriste, Benasque y Cerler (final de etapa).

El sábado será cuando la carrera llegue a Zaragoza con final en el Paseo María Agustín tras un circuito urbano de 32 kilómetros por la capital aragonesa