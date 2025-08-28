Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pablo Castrillo, cerca de ganar la etapa de La Vuelta: "He intentado acercarme a Vine con mi ataque"

El ciclista aragonés se metió en la escapada buena del día pero no pudo rematar con el triunfo en Andorra

Pablo Castrillo (Movistar), mejor español de la sexta etapa de la 80ª Vuelta con su quinto puesto, valoró el triunfo de Jay Vine (UAE Emirates) porque, dijo, fue el más fuerte de los hombres de la escapada. "Vine ha atacado al final de la Comella, tras intentarlo varias veces. Después cuando tenía un minuto he intentado un ataque para ver si me podía acercar porque pensaba que podía ganar", explicó el aragonés.

No obstante, se mostró satisfecho por haber podido meterse en la fuga y haber peleado por intentar refrendar las dos victorias parciales que consiguió en la edición de 2024. "La condición ahí está. He apostado por intentarlo", señaló.

En esta etapa entre Olot y Pal el objetivo de su equipo y el suyo era estar delante y coger la escapada para pelear por la etapa. "Era una buena etapa para hacerlo. A ver cómo se da los próximos días", comentó. 

