Estos son los municipios de Aragón por los que pasará La Vuelta en la etapa del viernes

Este viernes La Vuelta España llega a Aragón con una etapa de montaña que comenzará en Andorra la Vella y finalizará en territorio aragonés. El municipio oscense de Cerler volverá a acoger un final de etapa y los organizadores de la vuelta han puesto sus ojos en la estación de esquí.

La subida a Cerler fue un clásico de La Vuelta en los noventa. La ascensión debutó como meta en 1987 y estuvo presente en la carrera en cinco ediciones consecutivas, alcanzando las nueve llegadas a sus laderas antes de acabar el siglo. La estación de esquí de Cerler cuenta con una de las pistas de nieve más largas de España con nueve kilómetros de descenso desde la parte más alta.

El inicio de la séptima etapa de la ronda ciclista española tendrá lugar fuera de nuestras fronteras. El pelotón saldrá desde Andorra la Vella sobre las doce de la mañana y recorrerá distintos puntos de Cataluña antes de que los ciclistas entren a territorio aragones a eso de las 15.40 horas, según recoge el itinerario que aparece publicado en la página web de La Vuelta.

Estos son los pueblos de Aragón por los que pasará La Vuelta

Antes de finalizar la etapa en la estación de esquí de Cerler, la etapa 7 de La Vuelta a España pasará por varios municipios de la provincia de Huesca. Estas son las localidades y horarios por los que pasará el pelotón: