El Trail Valle de Tena se prepara para una décima edición de récord

Este sábado a primera hora de la mañana arranca la décima edición del Trail Valle de Tena que dará su pistoletazo de salida en Panticosa (Huesca). Será una carrera de récord, con 2.067 inscritos, y con la participación de numerosos corredores de alto nivel que lucharán por las victorias de sus seis modalidades. Como es habitual, la mayor distancia reina del TVT (8K) volverá a ser la primera en dar el pistoletazo de salida a la competición el sábado a partir de las 5:00 horas desde la Plaza de la Iglesia de Panticosa. Sus 150 participantes inscritos se enfrentarán a uno de los trazados más emblemáticos de la cordillera, todo un símbolo de dureza.

La modalidad de relevos (8K) vivirá su segunda edición y se ha ampliado con categorías masculina y femenina, alcanzando los 200 inscritos. Siguiente el trazado y horarios de la ultra, aunque dividido en tres tramos, es una prueba en la que la estrategia y la elección de los tramos serán clave para el resultado final. Tres horas más tarde, a las 8:00 horas, desde el Balneario de Panticosa, abrirá fuego una de las maratones de montaña más queridas de trail running estatal (la 4K) que tomará la segunda parte del trazado de la la distancia reina.

Las carreras del Trail Valle de Tena continuarán en la mañana del domingo, en la que se celebrarán las tres distancias menores, que suman alrededor de 1.000 dorsales. Todas partirán también desde la Plaza de la Iglesia. La primera en abrir fuego, a las 08:00 horas, será la 2K, media hora después arrancará una de las nuevas modalidades de este año, la 0,5K y a las 9 horas comenzará la 1K.

Todas las modalidades de la carrera, que organizan la Asociación Turística del Valle de Tena y el Ayuntamiento de Panticosa, podrán seguirse en directo mediante la aplicación de cronometraje, así como en las redes sociales del Trail Valle de Tena.