Bell-Haynes clasifica a Canadá para las semifinales de la AmeriCup

Trae Bell‑Haynes consiguió clasificar a Canadá para las semifinales de la AmeriCup frente a Colombia con un resultado final de 94-56. El base del Casademont, siendo el líder del grupo con seis asistencias en el último partido, ha sido decisivo durante todas las fases previas asegurando la permanencia del equipo en la competición.

En cuartos de final se enfrentó a Puerto Rico y fue el tercer máximo anotador con 11 puntos en 23 minutos, ayudando a Canadá a lograr la victoria e imponerse como líder del Grupo B. También destacó contra Panamá con 8 puntos, 3 rebotes y 5 asistencias en 22 minutos. En semifinales, Canadá jugará contra Argentina este domingo.

Joaquín Rodríguez y Joel Soriano tuvieron participaciones destacadas, pero sus selecciones quedaron eliminadas antes de alcanzar las semifinales. Uruguay cayó frente a Estados Unidos por una diferencia de 13 puntos y República Dominicana quedó eliminada por Brasil con un resultado de 82-94.

Pese a la derrota de la selección uruguaya, Joaquín fue clave en la fase de grupos frente a Estados Unidos sumando 23 puntos y 8 rebotes y ante Bahamas aportando 21 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias en 28 minutos. El pívot dominicano también tuvo un rendimiento reseñable en sus enfrentamientos contra Nicaragua, en el que obtuvo una valoración de 19, y Argentina, registrando 6 tapones y 5 rebotes.