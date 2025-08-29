El aragonés Eliezer Mayenda, convocado con la selección española sub-21

El zaragozano Eliezer Mayenda, Gonzalo García y Cristhian Mosquera son los nombres destacados de la convocatoria de la selección española sub-21 formada por 23 futbolistas, 13 de ellos de clubes extranjeros, que hizo pública este viernes David Gordo, quien se estrena en el cargo tras ser nombrado en sustitución de Santi Denia.

Convocatoria de cara a los partidos ante Chipre el 5 de septiembre, en el Estadio de Los Pajaritos de Soria, y el día 9 ante Kosovo, en el Estadio Fadil Vokrri de Pristina, correspondientes a las dos primeras jornadas de clasificación para el Europeo de 2027, que se disputará en Serbia y Albania y otorgará plazas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, en los que España defenderá el oro conquistado en París 2024.

Medalla lograda con Santi Denia al frente de la selección sub-21, en un cargo que abandonó el pasado mes de junio tras caer en los cuartos de final del Europeo ante Inglaterra. Para esta nueva generación, de futbolistas nacidos a partir del 1 de enero de 2004, David Gordo cuenta con nombres destacados como el delantero del Real Madrid Gonzalo García, quien se estrena en categoría sub-21, y con un Cristhian Mosquera, flamante fichaje del Arsenal, que ya estuvo en el pasado Europeo.

El seleccionador español cuenta en su lista con mayoría de futbolistas que actualmente juegan fuera de España, con hasta 13 futbolistas, incluidos dos del Al Arabi de Catar, como son Simo Keddari y Gerard Hernández. Una lista en la que David Gordo no pudo contar con Jesús Rodríguez, ya que el extremo del Como italiano, ex del Betis, fue llamado por Luis de la Fuente para la absoluta.

España sub-21 iniciará su concentración el próximo lunes 1 de septiembre.La lista de convocados de España sub-21 para los partidos ante Chipre y Kosovo la forman:

Porteros: Ander Astrálaga (Granada), Fran González (Real Madrid) y Salvi Esquivel (Atlético de Madrid).

Defensas: Álex Jiménez (Milan - Italia), Ángel Ortiz (Real Betis), Jacobo Ramón (Como - Italia), Cristhian Mosquera (Arsenal - Inglaterra), Yarek Gasiorowski (PSV - Países Bajos), Simo Keddari (Al-Arabi SC - Catar), Rafael Obrador (Benfica - Portugal) y Álex Valle (Como - Italia).

Centrocampistas: Chema Andrés (Stuttgart - Alemania), Gerard Hernandez (Al-Arabi SC - Catar), Rodrigo Mendoza (Elche), Peio Canales (Racing de Santander) y Fer López (Wolverhampton - Inglaterra).

Delanteros: Adrián Niño (Málaga), Pablo García (Real Betis), Eliezer Mayenda (Sunderland - Inglaterra), Joel Roca (Girona), Marc Guiu (Sunderland - Inglaterra), Iker Bravo (Udinese - Italia) y Gonzalo García (Real Madrid).