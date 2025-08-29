Los equilibristas del centímetro

En 1995, Hugh Grant protagonizó la película El inglés que subió una colina y bajó una montaña. En 2022, David Ortega vivió su secuela: Subí un dosmil y bajé un tresmil. Fue en el Arnales, el primero de sus hallazgos. No fue arte de magia (ni la del cine). Fue arte de ciencia y tecnología. David forma parte de Sostremetries, un quinteto catalán de ingenieros en Topografía y Geomática que está revisando el listado de cimas de más de 3.000 metros del Pirineo, un codiciado botín para muchos montañeros que persiguen conquistar los 216. ¿216? O no. Esa incógnita es la que están despejando con sus mediciones, que ajustan al centímetro. En una campaña de dos veranos quieren comprobar un proceso en el que estiman sumar 31 cotas y restar 16 a este total.

No caigamos en remarcar este titular ni en sensacionalismos que alimenten el ansia de tachar montes con una competencia depredadora de ligues sin amor, peligrosa para la inconsciencia de algunos. Porque su objetivo no es tal, no es alimentar esta voracidad con nuevos bocados, es abrazar de forma inquebrantable la pasión por su profesión. «Queremos que se vea a los topógrafos no como esas personas que hacen fotografías al lado de una carretera, sino que nuestro trabajo es vital para muchas acciones de nuestro día a día, pese a que no sea perceptible. Con este proyecto queremos ofrecer una utilidad y perseguir el mismo deseo de los primeros pirineístas: saber cuánto miden las montañas», añade este aranés.

Y en esa motivación, primero, definamos qué es un tresmil. Oficialmente, para la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo (UIAA), siguiendo el criterio impuesto por Juan Buyse en 1990, es una montaña que supera esa altitud con respecto al nivel del mar y que tiene una prominencia de diez metros, es decir, ese desnivel mínimo desde el último collado. «No solo medimos montañas. Queremos avivar el debate sobre si este criterio es válido. La figura de Buyse es controvertida por cómo organizó su listado e incluso se sospecha que fue dirigente del partido nazi belga, huido a España», indica el topógrafo occitano.

Y tienen razón al abrir el melón. Porque en los Pirineos no se tiene en cuenta otro elemento crucial: el aislamiento o radio de lejanía entre cotas, como sí ocurre en los Alpes para delimitar los cuatromiles con un criterio más montañero y lógico de 30 metros de prominencia, que es la medida de un largo tradicional de escalada, y 300 metros de aislamiento. Comparen: en los Alpes hay 82 cuatromiles en una cordillera cinco veces de mayor extensión que la nuestra.

Puntería láser

Obviamente, el avance de la tecnología aumenta la precisión. Ellos heredan y elogian el trabajo del grupo de Cazafantasmas, que utilizaba GPS para actualizar la ‘lista Buyse’. Sostremetries va más allá y se basa en el sistema LIDAR (Laser Imaging Detection and Ranging), que utiliza rayos láser para medir distancias. Con él, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha mapeado con vuelos de avioneta todo el Pirineo, localizando hasta tres mil millones de puntos y referencias de relieve, «aunque aquí entran hasta las piedrecitas para marcar las cumbres o los vivacs». Por eso, ellos se meten en el terreno para concretar esos datos entre rocas.

Antena, controladora, trípode, jalón y clinómetro. Suben con un montón de aparatos frágiles y costosos a la espalda. Y por duplicado, porque plantan en la cima y en el collado para comparar en paralelo las señales de receptores GNSS multiconstelación de distintos satélites y estaciones fijas. Tardan media hora en el montaje y otra en cada captación. En ocasiones, tienen que comprobar la prominencia en tres o cuatro collados o revisar cuál es «la piedra más alta» con un nivel óptico, dado que «visualmente no es sencillo determinarlo, porque en un lado te parece uno y cuando llegas a él, es el otro».

¿Y en las crestas más afiladas? Allí hacen volar un dron que pesa 25 kilos, que necesita un permiso especial en espacios protegidos y que usa como referencia seis dianas para perfilar todas las agujas candidatas a ser alzadas a la categoría de cumbre. Luego, en la oficina, revisan y analizan todos los parámetros y afinan una medición que alcanza el centímetro. En su investigación actual van a testear 85 puntos distintos entre cúspides, gendarmes, cuellos...

Quizá se los encuentren con todos sus cachivaches. Hace poco estuvieron en el Perdiguero. «La gente se hace la foto en el Hito Occidental porque ahí está la piedra con el nombre, pero la verdadera cota está 50 metros más allá», puntualiza David. Su investigación les va a llevar por todos los macizos de los Pirineos, porque «en todos hay algún elemento en duda». Del 13 al 14 de septiembre estarán en Ballibierna, donde confirmarán que la Tuca de Culebras se cae de la lista al no tener la prominencia de diez metros, Paso del Caballo mediante. El primer día darán una charla en el refugio de Cap de Llauset, a la que asistirán otros geólogos interesados en conocer y sumarse a una investigación profesional, que, entienden, puede generar suspicacias, pero que está avalada como miembros del COIGT (Colegio de Ingenieros en Geomática y Topografía).

Saben que su legado tiene una cara positiva y otra negativa. Por ejemplo, en un estudio que hicieron en Córcega con 99 cimas de más de 2.000 metros, «abrimos un potencial turístico en la isla para descentralizar ciertas rutas más masificadas». Por contra, el efecto llamada de sus descubrimientos puede conllevar un riesgo para quienes no calibran bien los componentes básicos de seguridad en la alta montaña. «Al medir el Passet, en el macizo de Besiberri, vimos que estaba un metro y medio por debajo y nos alegramos porque es un pico difícil para meterse. Sabemos que nuestro trabajo conlleva una responsabilidad, para bien y para mal. Creemos que el coleccionismo de tresmiles es exagerado; lo vemos en montañas que están llenas de gente y otras, preciosas, en las que no hay nadie», concluye David con sabiduría.