De la Fuente convoca a Rodri, Carvajal y Morata y deja fuera al azulgrana Joan García

Luis de la Fuente ha hecho pública la lista de jugadores convocados para los compromisos que la selección española tiene que afrontar en su camino de clasificación para el Mundial 2026 el próximo jueves 4 de septiembre, ante Bulgaría en Sofía, y el domingo 7, en Konya frente a Turquía. Las principales novedades son las llamadas de Rodri y Carvajal, tras superar sus graves lesiones de rodilla, además de la convocatoria de Álvaro Morata y la llamada de Jesús Rodríguez, el que fuera jugador del Betis que hoy milita en el Como.

Había muchas conjeturas sobre la posible llamada del portero del Barcelona Joan García, del que el propio seleccionador había advertido que "puede venir tranquilamente". Sin embargo, al final el de Haro ha apostado por el grueso del equipo que se proclamó campeón de la Eurocopa en Alemania, incluidos los porteros Unai Simón, David Raya y Álex Remiro. Joan García Como fue traspasado desde al Barcelona el pasado verano a cambio de los 25 millones de euros que figuraban en su cláusula de rescisión. Pero se daba la circunstancia de que ese fichaje pudo costarle 5 millones más caro al club que preside Joan Laporta, porque si De la Fuente hubiese citado al guardameta la pasada temporada, cuando aún era 'perico todavía, su precio de salida habría ascendido hasta los 30 'kilos'. Por eso el posible estreno en la absoluta ahora que ya es jugador azulgrana, ha levantado controversia entre los aficionados españolistas.

Mayoría culé

Además del regreso de Rodri y Carvajal, también reaparece el azulgrana Ferran Torres, que no estuvo en la lista de la fase final de la Nations League que se disputó en junio en Alemania. El Barcelona vuelve a ser el equipo más representado con la llamada de Pau Cubarsí, Gavi, Pedri, Fermín, Lamine Yamal, Dani Olmo y Ferran Torres. El Real Madrid cuenta con la presencia de Dani Carvajal y Dean Huijsen, y el Atlético, con la de Robin le Normand. Del Athletic aparecen Unai Simón, Dani Vivian y Nico Williams, y de la Real Sociedad Álex Remiro y Mikel Oyarzabal. El resto son jugadores que juegan fuera de España como David Raya y Mikel Arteta (Arsenal), Pedro Porro (Tottenham), Alex Grimaldo (Leverkusen), Marc Cucurella (Chelsea), Yeremi Pino (Crystal Palace), o Álvaro Morata y Jesús Rodríguez (Como)

PORTEROS: Unai Simón, David Raya, Álex Remiro

DEFENSAS: Dani Carvajal, Pedro Porro, Robin Le Normand, Pau Cubarsí, Dean Huijsen, Dani Vivian, Álex Grimaldo y Marc Cucurella.

MEDIOS: Rodri, Zubimendi, Gavi, Pedri, Fermín, Fabián y Mikel Merino.

DELANTEROS: Lamine Yamal, Nico Williams, Yeremy Pino, Dani Olmo, Álvaro Morata, Mikel Oyarzabal, Ferran Torres y Jesús Rodríguez.

