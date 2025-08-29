Estos son los municipios de Aragón por los que pasará La Vuelta este sábado

La Vuelta a España continua su travesía por Aragón. Tras la etapa siete que ha finalizado hoy en la estación de esquí de Cerler, el territorio aragonés volverá a ser protagonista en la jornada de este sábado. La localidad oscense de Monzón es el lugar elegido para dar el pistoletazo de salida a la etapa ocho en un recorrido llano con final en Zaragoza.

Después de dos jornadas de alta montaña por los Pirineos, donde el territorio aragonés ya ha sido protagonista, el recorrido de este sábado es principalmente llano por las carreteras oscenses, pasando por una serie de repechos en los primeros setenta kilómetros para lugar llegar a la ribera del Gállego por un tramo rápido y acabar en la capital aragonesa con un recorrido urbano de 23 kilómetros.

El principal enemigo de los ciclistas para esta etapa puede ser el cierzo que pueda llegar a soplar en la segunda mitad del recorrido y en el esprint final que tendrá lugar en la puerta del Carmen de Zaragoza. La salida está marcada para las 13.40 desde Monzón y el pelotón llegará a la ciudad del Ebro en torno a las 17.20 horas.

Estos son los pueblos de Aragón por los que pasa la etapa 8

Antes de acabar la etapa en Zaragoza, el pelotón de La Vuelta pasará por varios pueblos de la geografía aragonesa. Estas son las localidades y horarios por los que pasará el pelotón:

Monzón: la salida está programada para las 13.40 horas.

Castejón del Puente: a las 13.55 horas.

Peraltilla: entre las 14.23 y las 14.26 dependiendo de la velocidad del pelotón.

Lascellas: entre las 14.32 y las 14.35 horas.

Angüés: entre las 14.42 y las 14.46 horas.

Siétamo: entre las 14.56 y las 15.02 horas.

Huesca: entre las 15.09 y las 15.16 horas.

Almudévar: entre las 15.37 y las 15.46 horas.

San Mateo de Gállego: entre las 16.15 y las 16.28 horas.

Peñaflor: entre las 16.26 y las 16.40 horas.

Montañana: entre las 16.37 horas y las 16.53.

Zaragoza: final de etapa tras un recorrido de 23 kilómetros por la ciudad. Entre las 17.20 y las 17.40 horas.