El último español en ganar la etapa en Cerler de La Vuelta: "Se quedaron mirando y supe que iba a llegar"

La Vuelta 2025 llega a Aragón en dos etapas en las que, además de la capital del Ebro, Cerler regresa a la competición española tras 18 años de ausencia como final de etapa. El 29 de agosto, la séptima etapa parte de Andorra la Vella y terminará, pasadas las 17 horas del viernes en la Estación de Esquí de Cerler.

Roberto Laiseka (Euskaltel), por aquel entonces con 36 años y siendo uno de los más veteranos del pelotón, fue el último español en ganar en esta cima en en la undécima etapa de la Vuelta a España de 2005. Una etapa que se modificó en el último momento por el mal estado del puerto de Bretui y en la que el corredor de Algorta dio a su equipo la primera victoria en la edición, tras marcar un tiempo de 5h.09.38 en el trayecto de 192 kms entre Andorra y la cima oscense.

Tras Laiseka entraron Carlos Sastre (CSC), Roberto Heras (Liberty Seguros), Francisco Mancebo (Illes Balears), Denis Menchov (Rabobank) y Carlos García Quesada Comunidad Valenciana). Laiseka aplicó en la cima de Cerler veteranía y astucia, nadie salió a por él cuando a 3 kms de meta metió pedales y se presentó en meta en solitario. "Estaban los que luchan por la general, por lo que aproveché para irme. Se quedaron mirando y supe que iba a llegar", declaró el vasco a los medios entonces.

La última vez que La Vuelta acabó en Cerler fue en 2007, con victoria del italiano Leonardo Piepoli que, además, logró otros tres éxitos en este punto en la Vuelta a Aragón. Ese año, al igual que en 2005, el líder fue el ruso Denis Menchov.