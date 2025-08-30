Comienza el sálvese quien pueda para el Tarazona y el Teruel

La temporada en la Primera Federación arranca este fin de semana con dos representantes aragoneses en el tercer escalón del fútbol español, la SD Tarazona, que afronta su tercer curso consecutivo en esta división, y el CD Teruel, que vuelve dos años después de su descenso a Segunda Federación, ambos en el grupo 2. El objetivo está muy claro antes de que dé comienzo la primera jornada. "Lo principal es conseguir la salvación y cuando tengamos eso asegurado podremos pensar en otros objetivos", dicen los entrenadores de ambas entidades.

Las plantillas de los dos conjuntos aragoneses han sufrido grandes cambios, respecto a la pasada temporada, algo muy habitual en estas categorías. "Estoy muy contento con los jugadores que han llegado y lo que hemos buscado en el mercado lo hemos traído", comenta Vicente Parras, técnico del Teruel. Desde el punto de vista de Juanma Barrera, entrenador del Tarazona "esto es hacer borrón y cuenta nueva cada año, pero estoy muy ilusionado, aunque aún esperamos que puedan llegar nuevas incorporaciones".

Siempre pienso que lo más importante es estar cómodo en un club y después de un tiempo de reflexión tras terminar la Liga, pese a que hubo conversaciones con otros equipos, me di cuenta de que aquí tengo lo que quiero Juanma Barrero — Entrenador de la SD Tarazona

La entidad turiasonense ya afrontará su tercera temporada consecutiva en la categoría, pero pese a la profunda remodelación que ha sufrido, lo más importante es que ha conseguido retener a su técnico y a Michel Sanz, director deportivo, un tándem clave para que el Tarazona lograse el año pasado tener un curso tranquilo y lograse la salvación. "Siempre pienso que lo más importante es estar cómodo en un club y después de un tiempo de reflexión tras terminar la Liga, pese a que hubo conversaciones con otros equipos, me di cuenta de que aquí tengo lo que quiero", asevera Barrero.

En cambio, el Teruel se hizo con los servicios de Parras después de que Unai Mendía se marchase a la UD Logroñés. "Nos han puesto las cosas fáciles desde el primer día que llegamos aquí y la verdad es que no dudé en venir al club porque solo con el convencimiento que me mostraron para ficharme ya me demostraron tanto", comenta el técnico turolense.

El equipo del Teruel, en un duelo disputado en Pinilla / CD TERUEL

Una de las claves de que los turiasonenses lograsen el objetivo la pasada temporada fue su gran defensa y para este año "queremos seguir siendo un bloque muy compacto para incomodar mucho a nuestros rivales", aunque en ataque "optaremos por construir más con pelota porque esas individualidades que te desatascan un partido ya no las tenemos, pero tenemos más calidad con el balón". Por su parte, Vicente Parras, que ya cuenta con amplia experiencia en esta categoría, pretende que su equipo también sea excesivamente compacto y "ser muy vertical cuando salgamos al ataque y aprovechar nuestras oportunidades".

Aunque lo más previsible es que el año para el Teruel sea teóricamente más difícil al ser recién ascendido a la categoría, por lo que para su técnico lo primordial en este inicio es "adaptarnos al nivel que nos espera porque es el principal problema que vamos a tener y habrá que conseguirlo lo más rápido posible para empezar bien la temporada".

Espero que llenen el campo, que viendo los abonados que hemos conseguido creo que lo harán, porque sin ellos va a ser mucho más difícil conseguir lo que queremos Vicente Parras — Entrenador del CD Teruel

Dentro de todas las variables futbolísticas hay una que no depende solo de los jugadores o el entrenador, que es el convertir tu estadio en un fortín y para ello la pieza más importante es el apoyo de la afición en cada partido. Juanma Barrero sabe de su relevancia y asegura que "el año pasado fue increíble cómo nos apoyaron en el Municipal y les pido que sigan aporreando la chapa porque es algo que nos da alas". Pese a que Parras no ha vivido ningún partido en Pinilla pide a los fans rojillos que "llenen el campo, que viendo los abonados que hemos conseguido creo que lo harán, porque sin ellos va a ser mucho más difícil conseguir lo que queremos".

El primero en debutar es la SD Tarazona que lo hace este sábado en un estadio histórico como es el José Rico Pérez para enfrentarse al Hércules (21.30 horas), un rival complicado para los turiasonenses en su estreno. Por su parte, el CD Teruel tiene la fortuna de dar inicio a la temporada en Pinilla el domingo para enfrentarse al filial del Real Betis (17.00 horas).