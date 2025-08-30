NO IRÁ TAMPOCO CON ESPAÑA
Gavi sufre "molestias" en la rodilla derecha, la que se operó en 2023, y causa baja para Vallecas
Justo en la semana en que se cumplían cuatro años de su debut en el Barça de la mano de Koeman, Gavi sufría unas "molestias" en la rodilla derecha, que le impiden viajar este domingo a Vallecas para enfrentarse al Rayo. El club no ha especificado el alcance de esas molestias ni tampoco cuánto tiempo deberá estar sin jugar el centrocampista andaluz.
Es, además, la misma rodilla en la que sufrió una gravísima lesión -rotura completa del ligamento cruzado y una lesión asociada al menisco externo- en noviembre de 2023. Por eso, los médicos azulgranas, de común acuerdo con Flick, el técnico, no han querido correr ningún riesgo con el centrocampista.
Gavi, por lo tanto, se queda en Barcelona. Y también se quedará sin ir con la selección española tras ser convocado por Luis de la Fuente para el doble duelo ante Bulería (jueves 4 de septiembre en Sofía) y Turquía (domingo 7 en Konya).
El Barça no ha concretado el alcance de ese problema fisico que sufrió en el entrenamiento de este viernes. Y 24 horas después, a través de un escueto comunicado médico, se ha limitado a reconocer que padece "unas molestias en la rodilla derecha y su evolución marcará la disponibilidad".
Suscríbete para seguir leyendo
- Paul Akouokou, Dani Cárdenas y la traca final de Txema Indias en el Real Zaragoza
- Otro otoño atípico en el aeropuerto de Zaragoza: más vuelos chárter en otoño y 12 destinos para elegir
- Vox lanza un órdago a Chueca: 'O abre la comisaría del Gancho en septiembre o la alcaldesa tendrá un problema serio
- Gonzalo Miró defiende su sueldo en TVE y asegura que ya recibe peticiones para entrar en su programa
- Ander Herrera: 'El Zaragoza tiene un problema de arraigo
- Así afectarán al tráfico las obras en la N-232 a su paso por Zaragoza
- La vuelta a clase como docente con plaza: 'A veces los profesores con más inquietudes son los interinos
- Gabi, ante el final del mercado para el Real Zaragoza: 'Espero alguna sorpresa