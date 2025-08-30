Este es el recorrido urbano por el que pasará La Vuelta en Zaragoza: calles y horario

La Vuelta España 2025 vuelva a Zaragoza tras la edición de 2023. El colombiano Juan Sebastián Molano (UAE Emirates) fue el vencedor de la duodécima etapa, que unió Ólvegay Zaragoza, de 150,6 km. La Vuelta España 2023 acabó en Zaragoza 15 años después y la expectación era máxima en la ciudad, que se engalanó y llenó sus calles con miles de seguidores que vieron los últimos kilómetros y metros en la capital aragonesa.

Recorrido de La Vuelta 2025 por Zaragoza

El recorrido será mucho más amplio que en la anterior edición. El pelotón entrará por dos barrios rurales de Zaragoza: Peñaflor y Montañana, entre las 16:25 y las 16:55 horas. A continuación, cruzará el río Gállego a la altura de Santa Isabel para tomar la avenida de Cataluña y dirigirse al Puente de la Unión.

Una vez en la margen derecha, el circuito recorrerá el Paseo Echegaray y Caballero hasta la Plaza Europa y subirá el Paseo de María Agustín hasta la Puerta del Carmen, donde los primeros corredores llegarán entre las 16:50 y las 17:10 horas. La línea de meta se situará en el Paseo de María Agustín, junto a la Puerta del Carmen.

La gran novedad del recorrido de La Vuelta 2025 por Zaragoza será que el primer paso por meta no pondrá fin a la etapa, ya que todavía quedará por delante un circuito circular de otros 23,4 kilómetros por varios distritos de la ciudad. Los ciclistas girarán en la Puerta del Carmen hacia la calle Hernán Cortes y el Paseo de Teruel, tomarán la avenida Anselmo Clavé para llegar al Palacio de la Aljafería por la calle Escrivá de Balaguer.

Desde ahí, La Vuelta recorrerá la avenida Ciudad de Soria hasta la Estación Delicias y, tras rodear la terminal de autobuses y salir a la avenida de Navarra, el pelotón discurrirá por Vía Hispanidad hasta girar a la derecha por Gómez Laguna en dirección a Valdespartera. Al desembocar en Vía Ibérica, el circuito girará a la derecha hasta la rotonda de la N-330 y accederá al Camino de la Fuente de la Junquera hacia el Paseo del Duque de Alba para subir los Pinares de Venecia y salir al Tercer Cinturón a la altura del cementerio municipal de Torrero.

Por la Ronda Hispanidad se llegará a la avenida de Cesáreo Alierta, donde se adentrará de nuevo en el casco urbano hasta el Paseo de La Mina, la calle Asalto y, de nuevo, el Paseo de Echegaray y Caballero. Desde ahí, se repetirá el tramo por la ribera del Ebro hasta la Plaza Europa, el Paseo María Agustín y finalizar, esta vez sí de manera definitiva, en la línea de meta del Paseo de María Agustín. Se prevé que la llegada se produzca entre las 17:15 y las 17:45 horas.