"La Vuelta tiene que venir todos los años"

Zaragoza se volcó con la Vuelta. No había ningún espacio libre en el perímetro del circuito, los aficionados al ciclismo, y los que no, ya habían cogido sitio para ver pasar el pelotón expectantes. Incluso en las zonas más recónditas del trayecto urbano, como Víctor Sin, de 42 años, que estaba siguiendo la etapa desde su teléfono móvil para saber exactamente el momento en el que iban a pasar los ciclistas. "El ambiente que se ha formado me parece estupendo, creo que la ciudad está respondiendo. Como amante del ciclismo que soy, pienso que tienen que venir todos los años", indicaba.

Los cortes de las carreteras no afectaron a que, tanto él como su familia, hubieran podido acceder al recorrido: "Pensaba que iba a tener más problemas, pero no. Hemos podido aparcar cerca del circuito, por lo que tampoco hemos tenido que andar mucho". Otro sector de la población optó por el transporte público como es el caso de David Miguel de 29 años: "Nosotros hemos venido en tranvía porque la verdad que a estas horas de la tarde es una complicación ir con tu propio coche por la ciudad, pero ese tema lo tienen que gestionar las administraciones públicas". Aunque independientemente de los problemas de tráfico los ánimos no bajan y añade: "A mí personalmente, como aficionado al ciclismo, me gusta que se haya elegido Zaragoza como final de etapa y creo que puede ser una buena oportunidad para el turismo de la ciudad y los comercios".

Al evento asistieron personas de todas las edades y es que, la organización de la etapa fue enfocada desde un punto de vista festivo, para poder disfrutar junto a la familia y amigos. Así lo admitía Alicia Pascual, de 62 años, que se encontraba junto a su marido en el final de etapa: "Pienso que es positivo que pase por Zaragoza, así se ve lo bonita que es nuestra ciudad y, además, siendo festivo los niños no tienen problemas con los colegios ni los adultos en el trabajo".

Además, no sólo acudieron aragoneses, gente de otras comunidades autónomas tampoco han querido perderse esta cita tan importante para el ciclismo nacional. "Vengo desde Bilbao a ver el ambiente y la etapa. Siempre está bien dar a conocer las ciudades de España, pero sí que es verdad que creo que es mejor pasar por pueblos pequeños que tienen algo menos de proyección para potenciar el turismo en las zonas más rurales", contaba Iván García, de 37 años.

Durante la etapa, ondearon con fuerza varias banderas de Palestina en distintos puntos del recorrido. Aunque el ciclismo es un deporte que invita a la unidad y la celebración, no pasó desapercibida la presencia de estos símbolos. Muchos de los aficionados manifestaban su apoyo a la causa palestina, y eligieron este evento deportivo como plataforma para expresarse y amplificar su propósito de comunicación social. Para los ciclistas, la etapa representaba un desafío físico, pero para este grupo de espectadores era una oportunidad de visibilizar la causa bélica más allá del deporte. No obstante, el respeto por la competición y el resto de asistentes permitieron que el evento transcurriera sin incidentes.

El ambiente en Zaragoza fue una auténtica fiesta con la ciudad volcada en cada rincón del recorrido. Las calles se llenaron de energía y aplausos, creando una atmósfera única que cautivó tanto a los locales como a los visitantes. Los ciclistas pudieron sentir el apoyo arropados por un mar de gente que no dejaba de animarles. "Es un privilegio vivir esta etapa junto a mi familia y transmitirles la pasión por el ciclismo a los niños", admitía un aficionado.