Zaragoza vibra con la Vuelta: "Ha sido una de las etapas con más público de toda esta edición"

La Vuelta a España volvía a Zaragoza dos años después y aunque parecía casi imposible superar el ambiente que hubo en el 2023, para la capital aragonesa no existen los imposibles y los zaragozanos y zaragozanos demostraron que la pasión que se vive aquí por el ciclismo no existe en ningún sitio. «Lo que mas me ha impresionado de todo ha sido ver todas las calles abarrotadas y cómo se ha volcado todo el mundo con la etapa, la verdad es que es increíble lo que se ha vivido hoy aquí porque viniendo co el coche he alucinado con la gente», comentó el presidente de Aragón, Jorge Azcón.

En sintonía con el presidente estaba la directora general de Deportes de Aragón, Cristina García, que para ella «la Vuelta habla por sí sola», porque ya no solo fue toda la gente que estuvo en las calles de Zaragoza durante toda la carrera, es que «durante todo el recorrido por Barbastro y Huesca también estaba todo lleno». Y García afirma que «apostamos totalmente por ella porque es uno de los eventos deportivos más consolidados que tenemos en Aragón».

Pero que la Vuelta ha sido un éxito rotundo también lo corroboró Javier Guillén, director general de la Vuelta, que, después de que todos los ciclistas cruzasen la línea de meta establecida en La Puerta del Carmen, agracedío a toda Zaragoza «porque ha respondido con creces y ha sido una de las etapas con más público de todo lo que llevamos de la Vuelta, por ello fue una de las elegidas para formar parte del recorrido la primera vez que se organizó», algo para nada baladí y demuestra que la pasión que desborda la capital aragonesa por el deporte no tiene comparación con ninguna otra. La propia Natalia Chueca, alcaldesa de Zaragoza, reconoció que «es un orgullo para la ciudad haber acogido este evento y todo lo conseguido es un reconocimiento para todos los zaragozanos y zaragozanos porque son una grandes amantes del ciclismo».

Las dudas del circuito

Una de las mayores dudas e incógnitas que rodeaba a la etapa celebrada en Zaragoza era el circuito porque siendo circular se tenía una percepción un poco negativa a cómo se iba a organizar la ciudad con todos los cortes de tráfico, pero la realidad es que todo funcionó de manera correcta. «En el 2023 ya la viví de una manera extraordinaria, pero la de este año es doblemente extraordinaria, porque teníamos nuestras dudas con el circuito, pero Zaragoza ha vuelto a demostrar que está con el deporte y que está en la calle. Hemos hecho una etapa preciosa y es un honor haber conseguido hacerlo tan bien siendo las características que tenía», dijo Félix Brocate, concejal delegado de Deportes.

La verdad es que es muy sorprendente que pese a todas las dudas no surgiese ningún tipo de problema en ese sentido y es algo que tiene que servir para engrandecer la figura de Zaragoza y de todo Aragón por siempre superar las expectativas, ya lo hizo en el 2023, y como siempre la afición zaragozana sigue respondiendo, porque pese al intenso calor que azotaba las calles de la capital en el momento previo a la llegada de los ciclistas a la ciudad todo estaba completamente lleno con la gente expectante a ver de cerca a todos los corredores.

Hace dos años la etapa fue un éxito y para Félix Brocate «fue algo especial y lo viví de una manera increíble», pero lo que sucedió en el día de ayer para el concejal delegado de Deportes «ha sido doblemente increíble». Porque al final el hecho de que una etapa de este estilo no se hubiese hecho antes dejaba entrever que no era nada sencillo organizarla de una manera eficente, pero esta ciudad enseñó que los retos son lo que más le motiva a esta población.

«Creo que los deportistas se van de Zaragoza muy felices y todo el equipo encargado de la Vuelta también, porque hemos demostrado que somos capaces de hacer algo que nunca se había conseguido y estoy muy orgulloso de todo lo que hemos pasado hoy porque Zaragoza ha mostrado que es capaz de todo y de mucho más», aseguró Brocate sobre el reto que suponía para la ciudad la organización de esta carrera.

Dentro de esos inconvenientes previos a la disputa de la etapa, la realidad es que el resultado fue todo un éxito en todos los sentidos para todos los implicados, tanto la ciudad, los deportistas, el público y la organización, todo esto vuelve a enseñar ya no solo a España, sino a todo el mundo que Aragón es un lugar muy especial para el deporte, y en este sentido especial para el ciclismo.

La Vuelta 2026 no se sabe si volverá a Zaragoza, pero ya no solo la capital aragonesa, también el Alto Aragón vibró con este deporte y son dos éxitos rotundos de asistencia cada vez que se celebra aquí la competición, por lo que viendo como todas las partes están satisfechas con el resultado podría considerarse un grave error que esta competición no sea uno de los eventos deportivos fijos e insignia en Aragón durante mucho tiempo porque ya se ha visto que esta ciudad vibra y siente la Vuelta.