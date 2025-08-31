Adrián García reina en la décima edición del Trail Valle de Tena

El Trail Valle de Tena arrancó este sábado su décima edición con cifras de récord y un desenlace soñado: la victoria del local Adrián García en la modalidad más extrema, la 8K. Ante el calor de su gente y en un escenario que conoce como la palma de su mano, se impuso en los 80 kilómetros y 6.820 metros de desnivel positivo que colocan a esta prueba como una de las más duras del calendario nacional de montaña.

La salida nocturna, a las 5:00 horas, dibujaba un pelotón de 150 valientes dispuestos a enfrentarse a la alta montaña pirenaica. El Garmo Negro, los refugios de Bachimaña o Respomuso, los ibones Azules o el collado de Musales fueron testigos de este desafío extraordinario, que contaba con varios atletas de notable nivel. Tras un primer envite del vasco Josu Hidalgo, el montañero de El Pueyo de Jaca fue imponiendo su zancada hasta cruzar en cabeza la meta, mientras sonaban las campanas y se desataba la ovación del público. La victoria, con un tiempo de 13:31:49, fue la guinda de una jornada que quedará grabada en la historia, con récord de participantes y una meteorología perfecta. El segundo en la llegada fue el propio Josu Hidalgo, con 13:50:38, mientras que Marco Longares fue tercero con 14:05:06.

“Había soñado mil veces con poder ganar aquí, pero no me podía imaginar lo que se siente al entrar en la plaza de Panticosa. Estoy muy agradecido, especialmente a mí familia que es la que me aguanta todos los días y me ayuda a entrenar y a intentar rendir al máximo”, dijo el corredor tras finalizar la carrera.

Si la categoría masculina ha tenido un nombre propio, ha ocurrido lo mismo con la 8K femenina, en la que Lurdes Palao ha comandado de principio a fin. La corredora del equipo OS2O suma así su segundo triunfo, después del conseguido en 2019. “No me podía imaginar un mejor regalo de cumpleaños que esta carrera. Ha sido durísima, especialmente la última parte”, expresó la valenciana, residente en Benasque, que ha parado el crono en 16:53:17 en el día que cumple 34 años. El podio lo completaron Amaya Larreategui y María Ricondo.

8K Relevos y la 4K

En la modalidad de 8K relevos, los primeros ganadores fueron los guipuzcoanos del Goierri Garaia Atletismo (Beñat, Oliver y Carlos Antonio), con 11:54:09. En categoría mixta se impuso el OS2O Trail Team (Raúl, Álvaro y Laura) con 12:28:12 y en la femenina el Zero Lujos Eroski Basik (Nahia, Uxue y María) con 14:25:11.

La tercera prueba en salir este sábado, aunque la primera en terminar, fue la 4K. En categoría masculina, el más fuerte fue Martí Lázaro, que marcó el ritmo desde la primera gran subida al Garmo Negro, de hecho, estuvo cerca de batir el récord de la prueba en manos del campeón del mundo, Luis Alberto Hernando, desde 2022. Finalmente, se quedó a 3 minutos con sus 5:47:13. En el grupo de perseguidores, sí que hubo un constante baile de posiciones hasta que Asier Labairu se asentó en la segunda posición con la que llegó al final en 5:55:39. El tercer cajón del podio lo ocupó Imanol Kañamares Muguerza con 6:05:29.

La emoción también estuvo servida en la clasificación femenina, donde la guipuzcoana Ainhoa Intxausti completó una actuación brillante y no soltó el liderato, hasta detener el reloj en la plaza de Panticosa en 7:17:31. Por su parte, Queralt Riba ha sido segunda con 7:33:42 y la vasca Sonia López tercera con 7:42:32.

Con las tres pruebas más largas prácticamente resueltas, aunque los corredores de la 8K tienen hasta las 6:00 horas del domingo para cruzar la meta, el domingo por la mañana tendrán lugar las carreras 2K (20 km, 1.230 m+), 1K (11 km, 620 m+) y 0,5K (5,5 km y 273 m+), que pondrán el broche a la décima edición del Trail Valle de Tena.