Duro comienzo para el Tarazona frente al Hércules (1-0)

La SD Tarazona no tuvo ni mucho menos su mejor debut en Primera Federación y los de Juanma Barrero cayeron por la mínima (1-0) en el José Rico Pérez ante el Hércules. El gol de Samu Vázquez pasado el ecuador de la segunda mitad sirvió para que los turiasonenses no sacasen nada positivo de su visita a Alicante.

El dominio del encuentro estuvo claramente marcado bajo la batuta del Hércules, que en los primeros minutos atacaba con insistencia la portería del Tarazona y antes del descanso Soldevila estuvo al borde de adelantar a los locales, pero su remate se estrelló contra el poste.

Los siguientes 45 minutos siguieron con el mismo guion, pero las paradas de Josele mantuvieron al Tarazona vivo en el alambre, hasta que apareció Manu Vázquez cumplido el 70 con un cabezazo inapelable para el guardameta turiasonense, aunque Armero y Busi tuvieron una doble ocasión acto seguido que no aprovecharon. A falta de cinco minutos el árbitro señaló un penalti en contra de los aragoneses, pero el VAR corrigió su decisión.