El Teruel merece más en su debut en Pinilla ante el Betis Deportivo (0-0)

El CD Teruel volvía a la Primera Federación después de su descenso en el año 2023 y lo hacía ante su afición en Pinilla, pero no pudo regalarle una victoria a su gente frente al filial del Betis y el conjunto turolense tuvo que conformarse con el empate (0-0), aunque Ayman anotó a falta de 7 minutos para el final, pero su gol fue anulado por el VAR.

Pese a debutar en casa el filial bético no se amilano y salió con todo desde el inicio. Morante y Bladi probaron suerte en los primeros minutos pero no aprovecharon sus ocasiones, Blesa respondió por parte del Teruel, pero su chut se escapó por centímetros de la portería rival. El primer acto, pese al buen arranque, no tuvo mucha más historia porque ninguno de los dos equipos conseguía llegar al área contraria con el suficiente peligro.

Los de Vicente Parras salieron de vestuarios con las pilas recargadas y Redón estuvo a punto de adelantar a los turolenses nada más comenzar la segunda mitad con un disparo que obligó a intervenir a Manu González con una buena mano. A los pocos minutos el árbitro señaló un penalti a favor del Teruel, pero desde el VAR llamaron al colegiado para que revisase bien la acción y acabó decretando que no existía pena máxima y esta no sería la última vez que intervendría la tecnología en el encuentro.

Los locales seguían insistiendo para derribar la defensa de los béticos cuanto antes y Ayman tuvo la más clara del encuentro, a falta de un poco más de 15 minutos para el final, en un mano a mano que acabó desviando el meta rival con una estirada salvadora. Cuando parecía que el partido iba a acabar en empate, el delantero marroquí cedido por el Huesca volvió a aparecer para esta vez sí marcar el primer tanto del encuentro, pero el árbitro volvió a ser llamado desde el VAR y su tanto fue anulado debido a que el punta estaba en posición adelantada.

El Teruel se queda con un punto que sabe a poco tras un encuentro en el que mereció más, pero las paradas salvadoras de Manu González, más allá de la intervención del VAR, fueron decisivas. En la siguiente jornada visita el estadio de Santo Domingo para enfrentarse al Alcorcón.