Álvaro Osanz domina la 2K en la jornada final del Trail Valle de Tena

El pasado domingo, la décima edición del Trail Valle de Tena (TVT) bajó el telón con una jornada perfecta de deporte y montaña en los alrededores de Panticosa (Huesca). Con las pruebas más largas y extremas (8K y 4K) ya finiquitadas, el domingo fue el turno de las distancias más cortas (2K, 1K y 0,5 K), en las que los corredores más jóvenes asumieron el protagonismo volando por los preciosos recorridos del Valle de Tena. Al finalizar, la organización realizó una emotiva entrega de trofeos en la que reconoció el trabajo desinteresado de los voluntarios que han participado desde la primera edición, celebrada en 2015.

Álvaro Osanz y Patricia Villanueva dominan la 2K

Con el frescor de la mañana y gran ambiente en la plaza de la Iglesia de Panticosa partió a las 8:00 horas el trazado de 20 km y 1.230 m positivos. Un recorrido de puro skyrunning que corona la Punta dera Facera antes de lanzarse por los valles de la Ripera y Yenefrito de nuevo hasta el pueblo.

En hombres, Álvaro Osanz impuso un ritmo demoledor para firmar 2:01:28, por delante de Mikel Auzmendi (2:03:14) y Alexander González (3º). En mujeres, triunfo de Patricia Villanueva en 2:28:52, seguida por Ruth Aldea (2:32:07) y Deva Insausti (2:36:02). La 2K acogió también la última prueba de la Copa de Aragón, en la que se han coronado Abraham Blanquez y Alba Lorás, así como el Campeonato de Aragón de Clubs, con victoria para el Matarraña Team.

La 1K es para Endika de las Heras y Laura Ordiales

Una hora más tarde partió desde el mismo punto la prueba de 11 km y 620 m positivos. Se trata de un itinerario muy rápido con paso por el refugio del Yandel y por tupidos bosques como la Selva Verde. Explosividad en poco kilometraje, así que una prueba perfecta para las estrellas emergentes que empiezan a destacar en este deporte. De hecho, acogió la Copa de Aragón Cadete y Juvenil.

Entre los chicos, Endika de las Heras se llevó la general con 1:01:26, seguido del junior Aníbal Navarro (1:01:54) y Fran Naval (1:03:35). Entre las chicas, la junior Laura Ordiales venció con 1:13:38, segunda Judith Soriano (1:16:15) y tercera Isabel de Asprer (1:18:16). Además de las habituales, la 1K contaba este año por primera vez con la categoría Promesas, cuyos vencedores recibieron la Beca Chiruca Trail Team, valorada en 1.500 €, para apoyar su desarrollo en este deporte. Los agraciados fueron Iván Benedicto y Noa Montserrat.

Martín Argüelles y Julia Elías, primeros vencedores de la 0,5K

Otra de las novedades de este año en el Trail Valle de Tena ha sido la creación de un nuevo recorrido, llamado 0,5K, específico para deportistas de categoría Infantil, de 13 y 14 años, que también forma parte de la Copa de Aragón. Con 5,5 km y 273 m positivos, el trazado discurre por los bosques del entorno de Panticosa y su estación. En categoría masculina, Martín Argüelles se impuso con 26:40, por delante de Ian Ariño (29:02) y Jorge Vidal (29:02). En chicas, victoria de Julia Elías con 33:40, seguida de Ane Rubio (35:59) y Alodia Martínez (36:11).

Una décima edición para el recuerdo

Este año el cierre de meta y la entrega de trofeos fueron más emotivos que nunca. Además del reconocimiento a los voluntarios más fieles, la organización también quiso homenajear con su premio Valores de la montaña a Daniel de la Iglesia y José Miguel García. Son dos corredores que en la última edición auxiliaron a una participante en apuros, esperando hasta que pudo ser rescatada.

También subieron al escenario los premiados del club Strava, en el que la carrera motiva a sus participantes a entrenar durante todo el año, y los ganadores de El gran reto de Tena, aquellos corredores que han completado al menos tres de las distancias del evento. “Ha sido la fiesta que soñábamos y para la que hemos trabajado muy duro durante todo el año. Al final, y al contrario de lo que nos pasó en las dos últimas ediciones, hasta la meteorología se ha puesto de nuestra parte y los participantes han podido gozar de las montañas del Valle de Tena. Eso es lo que nos une y lo que hace este evento tan especial”, han valorado desde la Asociación Turística, entidad organizadora.