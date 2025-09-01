Las memorias de una vida: "Volveré a Zaragoza con mis hijos para mantener vivos los recuerdos de mi abuelo"

La Vuelta a España es muy especial para todos aquellos que la viven, tanto corredores como aficionados, y su alargada leyenda nos regala historias conmovedoras. Raymond Steegmans es un exciclista belga que participó hasta en cuatro ocasiones en la carrera y en 1969 se coronó en la etapa celebrada en Zaragoza, a la que decidió volver este pasado fin de semana junto a su familia para rememorar esos recuerdos de antaño. "Para mi abuelo ese año fue su mejor participación en toda su carrera y recuerda con mucho cariño la ciudad", comenta su nieta, Stien Steegmans.

Es sin duda una ciudad a la que tengo muy claro que volveré en el futuro, no sé cuándo lo haré, pero quiero estar aquí con mis hijos para mantener vivos los recuerdos de mi abuelo durante todo el tiempo

El motivo principal de su visita no fue solo que la etapa se celebrase en Zaragoza, sino que "este año mi abuelo cumplió 80 años, así que le hemos regalado este viaje por su cumpleaños. Para él fue un reencuentro muy emotivo". Además, esta no es la primera vez que regresa a la capital aragonesa, ya que en el año 2023 también estuvo presente para ver la carrera. "Hace dos años estuvo aquí, aunque no vinimos mi madre y yo, él estuvo con mi abuela, que lamentablemente falleció poco después", dice Stien.

Raymond Steegmans, en el podio de la Vuelta, en Zaragoza / SERVICIO ESPECIAL

En su segundo retorno a Zaragoza la realidad es que Raymond Steegmans no pudo disfrutar más de la experiencia, ya que "estuvimos en la zona VIP" junto a la meta de la carrera y disfrutó como uno más de toda la etapa viéndola por la tele, al final el pasado nunca se olvida, y lo más especial para el antiguo corredor fue volver a subirse al podio 56 años después de su triunfo en 1969. "La verdad es que tenemos que agradecer mucho a la organización de la Vuelta porque no pudimos estar mejor cuidados y para mi abuelo fue muy especial el volver a estar en ese lugar después de tanto tiempo, aunque esta vez fuese un poco diferente", afirma su nieta entre risas.

Pese a que en este viaje no pudo venir su mujer, su hija y su nieta decidieron acompañarlo sabiendo la ilusión que le hacía, en la que era la primera visita de ambas a España: "Para nosotras también ha sido increíble poder estar aquí con él y hemos disfrutado mucho de la ciudad en los pocos días que hemos estado".

Los 'maillots' que vistió durante la Vuelta de 1969 / SERVICIO ESPECIAL

Este cariño especial que le guarda a la ciudad aragonesa no es solo por el motivo de conquistar una etapa, ya que ganó otras dos durante su trayectoria deportiva, el propio Raymond Steegmans afirmó hace un año para el medio especializado en ciclismo de Países Bajos, Service Koers, el porqué de su recuerdo tan especial de Zaragoza: "Me sentía diferente después de aquella victoria , a partir de ese triunfo la gente y el resto de ciclistas me empezaron a mirar diferente . Era el favorito del público, pese a no hablar el idioma, asumo que era porque parecía español al tener el pelo negro, pero disfruté como nunca de esos días con el ‘maillot’ verde".

Ese amor que profesa hacia Zaragoza lo ha transmitido a toda su familia en estos años y su nieta también se ha enamorado de la capital aragonesa y promete seguir viniendo para que los sentimientos de su querido familiar sigan vivos. "Es sin duda una ciudad a la que tengo muy claro que volveré en el futuro, no sé cuándo lo haré, pero quiero estar aquí con mis hijos para mantener vivos los recuerdos de mi abuelo durante todo el tiempo", cierra su nieta.