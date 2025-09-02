Masterclass de Alcaraz para volver a las semifinales en Nueva York

Para ganar a Carlos Alcaraz ya no vale con hacer un gran partido. Ni siquiera vale ya para ganarle un solo set. El tenista español sigue crecido en Nueva York donde vuelve a las semifinales tras superar al checo Jiri Lehecka (6-4, 6-2 y 6-4) en una horas y 56 minutos de partido.

Serán las novenas 'semis' de Grand Slam y las terceras en el US Open, donde está desplegando un juego excepcional. Fuerte desde el servicio, donde volvió a no ceder una sola opción de rotura, agresivo desde el resto y eficaz con todos y cada uno de sus golpes. Nunca antes había conseguido llegar tan lejos en un Grand Slam sin dejarse un solo set en el camino. A este Alcaraz, solo Sinner parece poderle frenar.

Y es que la puesta en escena que lució Lehecka no fue ni mucho menos mala. El checo mostró su cara siempre rotunda y potente con la que ya doblegó al murciano en Doha este mismo año, pero Carlitos es otro bien distinto al del primer tramo de 2025.

Desde la gira de tierra batida el balance es demoledor, con solo dos derrotas. Son ya 59 victorias en total en lo que llevamos de temporada, en busca del séptimo título que sería ya récord en su carrera. Números de leyenda los que está firmando el murciano, que en busca de su sexta corona de Grand Slam se acerca también a recuperar el trono de la ATP.

AZOTES INICIALES

Un día más, las desconexiones que tanto le lastraron en momentos del año pasado y a inicios de esta misma temporada, no hicieron acto de presencia y desde buen inicio salió a buscar las cosquillas a un Lehecka que ya en el primer juego se llevó el primer jarro de agua fría. Rotura para Alcaraz que apoyado con su servicio tuvo suficiente para apuntarse el primer set, pese a que el checo fue mejorando su nivel.

Funcionó y mucho el segundo saque variado de Alcaraz, que hizo mucho daño a un Lehecka que pese a firmar un gran nivel no veía oportunidades por ningún lado. Tampoco con la llegada del segundo set, cuando Alcaraz repitió la misma fórmula. Rotura inicial y negación a cualquier intento del checo para entrar en el marcador, que acabó desesperado ante el nivel de su rival.

GOLPE FINAL

Intentó repetir la historia Alcaraz en el inicio del tercer set, pero esta vez pudo resistirse Lehecka, que tras salvar las intenciones iniciales de Alcaraz, pudo estabilizarse en el marcador aunque sin apenas opciones de buscarle las cosquillas al resto. Contundente con el servicio Alcaraz fue buscando su momento, hasta que en el noveno juego dio el golpe final.

Del 30-0 al juego para Carlitos, que acabó con una defensa magistral y la claudicación del checo, que se vio ya totalmente abatido ante la exhibición final del español.

Brillante victoria un día más de un Alcaraz que suma ya once triunfos consecutivos desde la final perdida en Wimbledon. El duodécimo vale una nueva final de Grand Slam.

DJOKOVIC O FRITZ

En busca de dicha final, Alcaraz espera ya rival. Será Djokovic, con quien seguro que tiene ganas de saldar cuentas el murciano tras sus dos últimas derrotas en la final de los Juegos Olímpicos y en los cuartos de final de Australia en el mes de enero, o Taylor Fritz, quien ya le hizo sufrir de lo lindo en las pasadas semifinales de Wimbledon.

Sea quien sea, la dificultad se eleva todavía más. Pero ha partido que pasa, el nivel del español sube también. Confianza absoluta y plenitud física para un Alcaraz que sigue respondiendo a las exhibiciones de su gran rival, Jannik Sinner.

El italiano no puede despistarse ante su compatriota Musetti en cuartos de final si no quiere perder el número uno antes de poder ponerlo en juego frente al español. "Es difícil no pensar en el número uno. Si pienso mucho en eso me pongo presión, y no quiero hacerlo. Trato de salir a pista, hacer lo mío, cumplir con mis objetivos en pista y disfrutar" aseguró tras la victoria Alcaraz. Por el momento, inmejorable.