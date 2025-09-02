Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pablo Castrillo, tras rozar la victoria en la etapa 10 de La Vuelta: "Me ha faltado un poquito, era un rival muy duro"

El aragonés quedó en segunda posición con un tiempo final de 03:56:59, a tan solo 35 segundos del campeón de la etapa, Jay Vine

En la etapa 10 de La Vuelta, Pablo Castrillo quedó en segunda posición con un tiempo final de 03:56:59, a tan solo 35 segundos del campeón de la etapa, Jay Vine. "Me ha faltado un poquito, era un rival muy duro", admitía el ciclista y añadía: "He estado cerca durante mucho tiempo al principio, pero me ha faltado rematar".

El equipo Movistar tardó en hacer la fuga dada su alta velocidad y no pudo alcanzar al australiano, además, el recorrido contaba con una subida difícil para los ciclistas que dificultó la llegada a meta en primer lugar. "Teníamos que estar atentos, cuando he arrancado y he abierto hueco pensaba que podía llegar, pero Vine ha estado muy rápido".

El segundo puesto aumenta la ambición del grupo y espera poder conseguir la victoria en alguna de las etapas que quedan del campeonato. "Estamos a nada de que llegue la victoria y la actitud del equipo es muy buena", confirma Castrillo. La próxima etapa tendrá lugar este miércoles, 3 de septiembre, con un recorrido de 157.4 kilómetros de media montaña en Bilbao.

