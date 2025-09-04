José Luis Rubio, presidente del CBZ: "Tenemos el mejor equipo de la competición"

El Club Baloncesto Zaragoza (CBZ) arranca la temporada con muchas ganas de competir. Este jueves, el club ha presentado a la plantilla completa para la campaña 2025-2026 y el presidente, José Luis Rubio, asegura está cerrada y lista para afrontar los retos de este año: “Creemos que hemos acertado con los fichajes. Tenemos el mejor equipo de la competición y estamos convencidos de que van a darlo todo para ganar. Aquí el que no compite y no juega con el corazón, no tiene sitio”. El CBZ se ha reforzado con jugadores que, según el club, destacan por su compromiso y talento: “Todos son muy competitivos”, añade el presidente. “Tienen una gran responsabilidad, y confiamos en que nos darán triunfos tanto ahora como en el futuro”.

Uno de los nuevos fichajes, Pablo Aso, aseguró que el ambiente que se ha vivido en estas pocas semanas con el grupo ha sido muy positivo: “Me ha sorprendido mucho el inicio de temporada, estamos muy unidos, parece que llevemos más días juntos de los que realmente llevamos. Creo que vamos a cumplir con creces los objetivos”. El zaragozano también destacó la importancia del club: “Se nota mucho el peso del CBZ y su historia impone, pero todos tenemos la capacidad de asumir esa responsabilidad". Se dirigió a la afición animándola a asistir a los partidos de la temporada, "es lo que necesitamos", admitió.

El veterano base Óscar Alvarado, también destacó el ambiente que se respira en el club: “Estoy ilusionado. Hemos empezado de los primeros de la liga, y eso es un plus. Es momento de pasar tiempo juntos, de hacer grupo, y confiar en el trabajo diario”, a lo que también añade: “El CBZ tiene un peso notable. Aunque soy de Canarias y llevo años fuera, se nota que no es un club cualquiera. Estoy en el final de mi carrera, tengo 34 años, y no me muevo de la isla por cualquier motivo. Venir aquí es una experiencia única, queremos que la afición disfrute con nosotros”.

Este domingo, a las 12.00 horas en el pabellón Siglo XXI, el equipo disputará el IV Memorial Julio Viela ante el Logrobasket Club, con entrada gratuita para todos los aficionados. El presidente ha querido destacar la importancia de este acto: “Es el primer partido de la temporada y también un homenaje a Julio Viela, quien fue durante 50 años directivo y fundador del CBZ junto a mí, por eso queremos que todo el mundo venga”. Por su parte, José Luis Jr. dió a conocer la razón de la elección del rival: “Tradicionalmente jugábamos contra Peñas Huesca, pero al subir de categoría, ya nos enfrentaremos a ellos tres veces durante la liga y hemos decidido que sea frente al Logrobasket, así que será interesante ver cómo compite nuestro equipo”.

El club también aprovechará el evento para seguir sumando apoyo de la afición: “Ya llevamos casi 400 abonados, y nuestro objetivo es llegar a 500 antes de que termine septiembre. Tendremos un stand en el pabellón para que quien quiera pueda abonarse allí mismo”, confirma el vicepresidente.