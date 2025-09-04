Los partidos del Bada Huesca se emitirán en abierto en Aragón Deportes

La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión y el Club Balonmano Huesca, han cerrado un acuerdo para que los aficionados aragoneses puedan disfrutar del balonmano de élite en abierto, a través de la plataforma Aragón Deporte.

El acuerdo es un importante paso al frente tanto para el Club Balonmano Huesca como para todos sus aficionados, ya que podrán disfrutar de los partidos de su equipo de manera gratuita y sin requerir ninguna suscripción, como sucedía en años anteriores. Dicha cobertura incluye tanto los partidos en el Palacio de los Deportes de Huesca, como los desplazamientos en los que el primer equipo jugará de visitante.