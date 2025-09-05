El BM Contazara Zaragoza se presentará ante su afición en el Trofeo Ibercaja Ciudad de Zaragoza 2025

El BM Contazara Zaragoza disputará este sábado a las 19.00 horas en el CDM Siglo XXI el Trofeo Ibercaja Ciudad de Zaragoza 2025, en un partido especial que servirá como presentación oficial del equipo ante nuestra afición. El rival será el UBU San Pablo Burgos 2031, uno de los conjuntos llamados a estar en la parte alta de la competición, lo que garantiza un choque exigente y atractivo para todos los aficionados que se acerquen a las gradas del pabellón zaragozano.

Desde el club "animamos a todos nuestros seguidores, familias y amigos del balonmano a que nos acompañen en este día tan especial, en el que queremos sentir el calor de nuestra afición y convertir el CDM Siglo XXI en el mejor escenario posible para arrancar juntos esta temporada".

Juan Martínez respecto a la pretemporada considera que "está siendo un gran aprendizaje para todo el equipo. Poco a poco nos vamos adaptando a las ideas del míster, y al mismo tiempo él también nos va conociendo mejor. Estamos muy satisfechos con el trabajo realizado hasta ahora, que ha sido exigente y enriquecedor". Además, ha recordado encuentros que les han servido para mejorar: "Hemos disputado partidos de preparación contra rivales de nivel como Huesca, Billiere, Anaitasuna y dos veces frente a Soria. Nos han permitido sacar conclusiones muy positivas y seguir creciendo como grupo. Además, la integración de los nuevos fichajes está siendo muy buena y estamos convencidos de que aportarán mucho al club". Y añade: "ahora afrontamos con ilusión el próximo compromiso del sábado ante Burgos, uno de los mejores equipos de la categoría, y lo haremos en casa, ante nuestra afición. Tenemos muchas ganas de volver a sentir el apoyo de nuestra gente en el Siglo XXI, ojalá con el pabellón lleno como en el tramo final de la temporada pasada".

Diego Monzón recuerda el gran volumen de tiempo de entrenamiento que han trabajado y llevado a cabo: "Las pretemporadas siempre son duras, esta no ha sido menos. Muchas horas de entrenamiento en este mes para poder empezar al 100% la liga el sabado que viene. Pienso que el equipo ha ido de menos a mas durante estas semanas, se ha visto en los amistosos de pretemporada. Los refuerzos han ayudado al equipo y espero que sigan asi hasta final de temporada para poder lograr la permanencia lo antes posible y de ahi poder mirar al siguiente obstáculo", y se dirige a la afición: "Para el partido de este sábado, animar a la afición a que venga a apoyarnos durante toda la temporada, son nuestro jugador número 8, con ellos es todo más fácil y tenemos que hacer un fortín el Siglo XXI".

El segundo entrenador, Lucas Calvo, también ha considerado que el nivel de la pretemporada ha sido alto: “Exigente, acorde al nivel que nos va a demandar la nueva categoría, donde la tónica dominante ha sido el mucho tiempo trabajado en pista con el objetivo de comenzar a introducir los conceptos de juego, crear mecanismos entre jugadores, construir el equipo, de forma que lleguemos en la mejor de las condiciones posibles al primer partido de la temporada oficial siendo conscientes siempre nuestro margen de crecimiento a lo largo de toda la temporada".

Combinado con la puesta a punto a nivel físico, el equipo ha ido claramente de menos a más a lo largo de estas semanas, mejorando en todos los aspectos hasta llegar al último partido de pretemporada, la presentación del equipo en casa con nuestra afición, donde queremos hacer visible nuestra ambición y desafío esta nueva temporada así como seguir creciendo en el juego aunando todos los aspectos trabajados durante la pretemporada.