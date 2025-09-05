Castrillo y Barceló se retiran de la Vuelta a España 2025

Pablo Castrillo ha sufrido una caida, tal y como ha comunicado Movistar Team, al bajar La Mozqueta y se ha tenido que retirar de la competición. Fernando Barceló, del Team Caja Rural-RGA, también ha abandonado La Vuelta tras diez días soportando dolores de una fisura de costilla en la decimotercera etapa con final en L´Angliru.

Estos dos abandonos se suman al de Jorge Arcas, que se fracturó el fémur por una caida en la segunda etapa del campeonato. Por lo que, el único aragonés que sigue disputando La Vuelta a España es Sergio Samitier en el Team Cofidis.