Ciclismo

Castrillo y Barceló se retiran de la Vuelta a España 2025

El de Jaca ha sufrido una caída en la decimotercera etapa de la competición y el ciclista de Caja Rural ha abandonado la carrera a causa de los dolores de una fisura de costilla

Pablo Castrillo, tras bajar La Mozqueta en la 13º etapa.

Pablo Castrillo, tras bajar La Mozqueta en la 13º etapa. / MOVISTAR TEAM

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Pablo Castrillo ha sufrido una caida, tal y como ha comunicado Movistar Team, al bajar La Mozqueta y se ha tenido que retirar de la competición. Fernando Barceló, del Team Caja Rural-RGA, también ha abandonado La Vuelta tras diez días soportando dolores de una fisura de costilla en la decimotercera etapa con final en L´Angliru.

Estos dos abandonos se suman al de Jorge Arcas, que se fracturó el fémur por una caida en la segunda etapa del campeonato. Por lo que, el único aragonés que sigue disputando La Vuelta a España es Sergio Samitier en el Team Cofidis.

