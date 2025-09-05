La Milla Urbana Delicias es "un símbolo de identidad de la ciudad"

Zaragoza volverá a vestirse de atletismo este sábado con una de las citas más esperadas del calendario deportivo aragonés: la Milla Urbana Delicias Trofeo Ibercaja Ciudad de Zaragoza, la prueba más antigua de España en esta distancia. En esta edición, el evento celebra su 40º aniversario. La organización, como en años anteriores, corre a cargo del Stadium Casablanca y Zaragoza Deporte. La prueba, que cuenta con una distancia de 1.609 metros, tendrá lugar en el circuito de Vía Universitas.

La jornada empezará a las 21.00 horas con la milla popular, seguida por las categorías cadete-juvenil, autonómica y veteranos. A las 21.50 horas tendrá lugar la milla internacional femenina, y a las 22.10 horas se disputará la milla internacional masculina, las categorías más esperadas por los aficionados.

Este evento no solo es una prueba para los más grandes del atletismo, sino también una fiesta para el barrio de Delicias. La Milla Delicias es un evento que involucra tanto a los atletas de élite como a los aficionados locales. Félix Brocate, concejal de Deportes, destacó la importancia de esta prueba para la ciudad: "La Milla Delicias es la carrera más importante de toda España. Siempre ha sido un símbolo de identidad, llevar el deporte a los barrios es fundamental y esta prueba no puede desaparecer nunca".

Por su parte, Chema Giral, presidente de la Junta Municipal de Delicias, subrayó el carácter de tradición y conexión con el barrio: "La Milla Delicias es la prueba de más solera en España. Nos enorgullece que se celebre en el barrio, y agradecemos a todos los que hacen posible este evento".

La colaboración de Ibercaja ha sido esencial para la continuidad de la Milla Delicias. María Frago, responsable de patrocinios de la entidad, destacó la importancia de la prueba para el grupo bancario: "Es un placer colaborar en eventos como este, porque nos permite transmitir nuestros valores y cercanía a la sociedad. El 100% de nuestros beneficios se reinvierten para mejorar nuestra comunidad, y esta prueba es un ejemplo claro de ello".

Uno de los grandes protagonistas de esta edición será Eduardo Menacho, el atleta zaragozano confesó su ilusión por participar en una prueba tan especial para él: "Para mí, correr en casa tiene un componente muy especial. Llevo participando en esta milla desde cadete, y siempre la he vivido con mucha ilusión".

La Milla Urbana Delicias Trofeo Ibercaja Ciudad de Zaragoza se distingue por su peculiaridad nocturna en toda España. Víctor Aured, director de la prueba, explicó que la atmósfera nocturna es uno de los atractivos de la cita: "Es la única milla nocturna del país, lo que la hace especial. Aquí han participado todos los grandes del atletismo español, y siguen viniendo porque se sienten arropados". Con una edición llena de emoción, la Milla Urbana Delicias querrá seguir demostrando por qué es un evento imprescindible en el calendario deportivo zaragozano y nacional.