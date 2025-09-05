Monrasín, la sonrisa de La Comuna

En el Collado de Coronas, poco antes del Paso de Mahoma, Ramón enfocó su objetivo. Una sombra salía del glaciar corriendo hacia el Rey del Pirineo. Disparó para atrapar ese instante sin saber que era él quien acababa de caer preso de un embrujo. Esa fue la primera fotografía, a Kiku Soler, en la mítica Aneto X-Treme Marathon, en 1999, de un catálogo infinito de millones, de un hombre bueno y querido, de un personaje insustituible para entender las carreras de montaña de Aragón.

Todos lo conocen. Todos distinguen a kilómetros su sonrisa y su enjuta silueta, su predisposición positiva, su amabilidad y su bonhomía montañesa. Aunque quizá no todos conozcan quién es Ramón Ferrer, de Casa Ferrer, de Sin, de la Comuna de Chistau, ese que tuvo que dejar pronto el valle por la enfermedad de su padre. “Con siete años tuvimos que bajar a Huesca. Mi padre falleció pronto y me quedé interno hasta los 18, pero llevo a mi pueblo dentro”. Sin duda, tanto que lo reconocerán por él, cerrando su apodo enredado en su nombre agitado. Es Monrasín, corredor, formador, fotógrafo, bloguero, consejero de campeones, amigo, alma del trail running de Aragón.

“Yo jugaba al fútbol, era portero. El Gato de Ordesa me decían. Llegué a Primera Regional y luego me pasé al fútbol sala. También corría en asfalto y me gustaba el monte y hacer fotos. Con 14 años ya subía con una Kodak Instamatic 125. Ese día fui con tres amigos de Tarragona, donde vivía. Queríamos dormir en el Aneto, en la cima, en la que habré estado hasta diez veces. Nos quedamos en el collado e hice mis primeras fotos. Eran de carrete y había que esperar a revelarlas para saberlas”, narra esa primera instantánea de millones que guarda con celo, “aunque perdí un disco duro con todas entre el 2007 y el 2017”.

Esa aventura ideada por los hermanos Bohígas apenas duró tres años, consumida por la polémica, pero avivó la entrada de un deporte nuevo que ahora arrastra a miles. A Monrasín le cambió la vida. “Entonces apenas había carreras. Una en Lafortunada que montaban en las fiestas y ahora han recuperado. La subida al Oroel nació en 1998 y luego hubo otra en Torla. Yo salía al monte con Javier Sanagustín, siempre he sido de Peña Guara. Él se apuntó por probar a la de Oroel y me picó el gusanillo hasta que me decidí a ir a la Cursa de Paüls y luego a la Molina en la Copa de España. Estaba acojonado por el recuerdo de los ‘superhombres’ del Aneto, pero fui bien”, nos introduce en sus inicios. Su destino estaba escrito. Hasta le ‘tocó’ hacer la mili en la Compañía de Esquiadores y Escaladores de Estella.

Ese primer bocado no sació su hambre, acrecentó un vínculo que se fortaleció por el sentimiento de comunidad de las carreras de montaña. “Había tan pocas que siempre nos juntábamos los mismos. Eso ahora se ha perdido, porque hay demasiadas y son todas como burbujas. Yo empecé yendo con Jesús Sánchez ‘Samuel’ y Marta Vidal, de Sabiñánigo”.

Su traslado a Huesca fue definitivo. Fue en 2008. Más cerca de casa y del Pirineo, se empeñó en dar luz a las carreras desde un blog al que tituló ‘Corriendo por la Sierra’ y fundir en él su pasión por las montañas y la fotografía. “Entonces en Desnivel y la página de Barrabés ya salía información y había un par de webs especializadas. Yo le mandaba fotos a un tal ‘cañoroto’, pero se me ocurrió la idea de crear mi propio espacio, escribir crónicas, previas y luego empecé con los perfiles de corredores, siguiendo la línea del valenciano Miquel Jiménez, metiendo a mis amigos primero. Ahora llevo más de 200 con todo su currículum y ranking”.

La enciclopedia

Esa idea ahora es una enciclopedia actualizadísima del ‘mundillo’ con más de tres mil entradas y cerca de cinco millones de páginas vistas. No hay carrera en la que no esté, ni carrera que no quiera contar con él. “No me he perdido una edición de Zegama”. O de cualquiera pequeña, mediana o grande. Siempre está, siempre bien situado. Pese a que su rodilla ya no le deja competir desde hace tres años ni hacer largas calcetinadas, es un compañero para todos, “aunque me conoce tanta gente que me saludan y hay algunos que no sé quiénes son”.

Cita y cita a amigos entre grandes atletas y humildes desconocidos. Aunque hay con uno que le nace una emoción especial por un vínculo inquebrantable, eterno e inabarcable. Y no es un cualquiera. Con el triple campeón del mundo Luis Alberto Hernando, con el que coincidió en sus años como responsable de la sección de la Federación Aragonesa, ha formado equipo y amistad, siendo su ayudante y consejero. “En 2010 nos hicimos cargo como seleccionadores con ‘Samuel’ y Fernando Navarro. Fueron tres temporadas extraordinarias, con un equipo humano y deportivo inmejorable, logrando numerosos títulos en una época en la que los grandes corredores seguían el circuito FEDME. Nombres como Luis Alberto Hernando, Iván Reguera, Isabel Sanjuán, entre otros. Formamos un equipo increíble”.

Justo eso es lo que echa en falta en el panorama actual, que se potencien los circuitos nacionales y regionales, olvidados entre un calendario infinito en el que se eligen pruebas a la carta. Cree que Aragón tiene un enorme potencial pero que para que este germine falta una red de escuelas de promoción entre los clubes. “En Cataluña tienen ese modelo y es admirable ver cómo sacan tantos chavales de calidad. Aquí tenemos el Centro de Tecnificación de la FAM, que hace una enorme labor, pero falta que los clubes se animen a montar sus propias estructuras y que desde la Federación se les ayude a formar a técnicos y generen sus escuelas de promoción. En la élite tenemos a Dani Osanz y ahora lleva dos años buenos su hermano Álvaro y en chicas está Carrodilla Cabestre, pero faltan más referentes”, analiza Monrasín.