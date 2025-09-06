El CD Teruel no carbura y pierde en Santo Domingo (2-1)

El CD Teruel no termina de arrancar en este comienzo de Liga y solo suma un punto tras dos jornadas. Los turolenses caen en Santo Domingo frente al Alcorcón (2-1), después de que Raúl Blanco se inventase una definición de genio en la segunda parte para darle la victoria a los suyos.

La idea del Teruel estuvo muy clara desde el primer momento. Los de Vicente Parras querían ser muy verticales y a los cinco minutos, Moreno estuvo a punto de adelantar a los locales, pero su disparo fue detenido por Ayesa. Pero el dominio del Alcorcón se hizo más notable y Mariano, previa revisión por parte del VAR, puso por delante a los locales con una buena jugada individual. Aunque, al borde del descanso, Moreno no falló e igualó la contienda con una gran definición.

Con todo por decidir en la segunda mitad apareció Raúl Blanco a escena, el extremo del Alcorcón realizó un gran recorte en la frontal y con un golpeo sublime puso el balón en la escuadra. A medida que se iba consumiendo el tiempo, el conjunto turolense cambió su idea inicial para volcarse al ataque buscando el gol del empate, pero los aragoneses no pudieron superar a la buena defensa alfarera.

FICHA TÉCNICA AD ALCORCÓN: Ayesa, Domingo, Pola, Lucas Pérez, Samuel Rodríguez, Aguado, Blanco, Yael (Marchan, min. 70), Llorente (Borja Matínez, min. 88), Aparicio (Vacas, min. 70) y Mariano. CD TERUEL: Gálvez, Van Rijn, Del Moral (Goyo, min. 62), Andrés Rodríguez, Royo (Redón, min. 62), Albisua, Relu, Blesa, Moreno (Míchel Sanz, min. 84), Teddy y Padilla. GOLES: 1-0, min. 21: Mariano. 1-1, min. 46: Moreno. 2-1, min. 52: Blanco. ÁRBITRO: Angelov Borisov (Colegio balear). Amonestó a Aguado por parte del Alcorcón y a Royo y Van Rijn por parte del Teruel. INCIDENCIAS: Partido disputado en el estadio de Santo Domingo.

El Tarazona se estrena en casa

La SD Tarazona estrena este domingo el Municipal esta temporada ante el Antequera (12.00 horas). Los de Juanma Barrero quiere conseguir el primer triunfo de la temporada ante el equipo malagueño, después de caer en su debut en Alicante contra el Hércules.