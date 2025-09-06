El comienzo de la Segunda Federación: Permanencia y a soñar

El balón vuelve a rodar en los campos de Segunda Federación y, esta temporada, la cuarta categoría del fútbol español contará con cinco equipos aragoneses: SD Ejea, UD Barbastro, Deportivo Aragón, Utebo FC y CD Ebro. Aunque no todos ellos competirán en el mismo grupo, ya que el conjunto altoaragonés está encuadrado en el grupo 3, mientras que el resto están en el 2. Antes de dar el pistoletazo de salida al curso, todos los entrenadores son conscientes de que el objetivo para este año vuelve a ser la complicada, pero deseada, permanencia.

El equipo de la UD Barbastro, esta pretemporada / UD BARBASTRO

El primer club en debutar será la UD Barbastro. Los oscenses inician el curso este sábado ante la UE Olot (18.30 horas) y lo harán ante su público, algo que Dani Martínez, entrenador del equipo, ve "como algo positivo porque siempre es bueno empezar en casa y encima se junta con las fiestas de la ciudad, así que se da todo para empezar con buen pie y ojalá darle a la afición una victoria". Una de las principales novedades de el equipo barbastrense esta temporada será estar en el grupo 3, pero su técnico no cree que "sea mucho más difícil que el resto porque todos son muy competitivos, aunque nos tendremos que adaptar a las nuevas características de los campos en los que juguemos".

Los jugadores de la SD Ejea celebran un gol, en un duelo de pretemporada / SD EJEA

Este sábado también da inicio la andadura de la SD Ejea ante la UD Mutilvera (20.00 horas) en Luchán. El equipo ejeano ha sufrido muchos cambios, pero el principal ha sido el cambio en el banquillo, tras la marcha de Iván Martínez y la llegada de Luso Delgado. "Soy un novato, pero llego con mucha ilusión y tengo muy claro lo que quiero de mi equipo y de mis jugadores", afirma el técnico. Además, Delgado asume que será un curso difícil después de haber podido renovar a solo tres jugadores, pero "están preparados y vamos a darlo todo".

Los tres equipos aragoneses restantes debutan este domingo. El primero en hacerlo será el Deportivo Aragón frente al Gernika (11.30 horas) en la Ciudad Deportiva. Al ser un filial, la premisa principal del equipo es conseguir que los jóvenes sigan evolucionando y esta temporada se ha producido el ascenso de la remesa de juveniles que fue subcampeón de la Copa del Rey la pasada campaña. "Son un grupo con una excelente cultura del trabajo y seguro que saben adaptarse rápidamente a las exigencias de la categoría", comenta Emilio Larraz, el técnico.

El equipo del CD Ebro, durante la preparación / CD EBRO

A las 18.00 horas , se estrena el CD Ebro frente al Náxara, tras conseguir el ascenso la pasada temporada, y lo hará siendo el único de los aragoneses que tendrá que jugar lejos de su estadio en esta primera jornada. "Vamos con una ilusión increíble porque volver siempre te alegra y queremos asentar las bases y nuestra idiosincrasia dentro de la categoría. Ojalá se consiga y toda la Almozara vuelva a vibrar como ya lo hizo el año pasado", dice Javier Genovés, entrenador del equipo.

El equipo del Utebo FC, antes de un encuentro de pretemporada / UTEBO FC

El último equipo que hará su debut en esta jornada será el Utebo. El conjunto zaragozano se enfrenta en Santa Ana al Basconia (19.00 horas). La temporada pasada fue la tercera consecutiva en la que el equipo utebero llegó hasta el playoff de ascenso, pero su técnico, Juan Carlos Beltrán, quiere "mantener los pies en el suelo porque en el club somos conscientes de cuáles son nuestras limitaciones y que realmente somos uno de los equipos más humildes de la toda la categoría". Santa Ana fue un fortín la pasada campaña, ya que el Utebo apenas fue batido en su estadio y fue una de las principales claves para el buen hacer del equipo. "En casa nos sentimos mucho más arropados gracias a nuestra afición y confiamos en que este año sigamos esa misma línea, haciendo que todos los rivales que pasen por nuestro campo no se vayan contentos", concluye.