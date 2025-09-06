Àlex Márquez se resiste a caer ante Marc y logra la 'pole' con récord en Montmeló

Háganme un favor. Háganse un favor: no se pierdan la carrera de esta tarde (15.00 horas, DAZN) al 'sprint' del Gran Premio de Catalunya. Los hermanos Marc y Àlex Márquez Alentá, ambos con Ducati, ambos candidatos (casi) únicos al título mundial de MotoGP, cierto, eso sí, separados por 175 puntos. Es más, MM93 busca, entre esta tarde (12 puntos al ganador) y mañana (14.00 horas, DAZN, 25 puntos), aventajar al final del domingo al 'Pistolas' de 10 puntos más y así tener la primera pelota de partido, la semana que vienen, en Misano (Italia), en las mismísima casa de Valentino Rossi.

Cuando Marc llegó el jueves a Montmeló ya nos dijo que ni era su circuito favorito ni tenía claro que pudiese derrotar a su hermano, que siempre, siempre, siempre, ha ido velocísimo en el Circuit. Y hoy, en la 'quali', Àlex, no solo ha demostrado que su hermano, como siempre, no mentía ni exageraba (veremos, veremos, que ocurre en carrera donde el 'cabinal' lo da todo), cuando decía que no era el favorito, y ha conseguido, no una 'pole' sino tres, pues a su primer crono brutal (1.38.984 minutos), ha seguido otro (1.37.914) y, finalmente, el estratosférico 1.37.536, que es el mejor tiempo de la historia de Montmeló.

"Me encuentro muy bien, tengo buen ritmo, he cuadrado una vuelta casi perfecta en la 'quali', pero en carrera espero a más gente y, desde luego, sé que Marc aparecerá allí delante". Àlex Márquez — Piloto del Gresini Racing Team Ducati

La verdad, por eso les digo que no se lo pierdan, es que los dos hermanos, Marc delante y Àlex detrás, han cruzado la meta cuando faltaban dos segundos y, por tanto, tenían tiempo de mejorar sus cronos. Y, ciertamente, Marc estaba en vuelta rápida, con el 'Pistolas' detrás, pero se ha despistado y ha perdido la oportunidad de liderar la parrilla que, por vez primera esta saño, estará encabezada por Àlex, que hoy ha conquistado la segunda 'pole' de su vida en MotoGP, después de Argentina-2023.

La primera fila será, finalmente, la integrada por Àlex Márquez (Ducati), Fabio Quartararo (Yamaha, a 0.267 segundos) y Marc (Ducati, a 0.409 segundos), seguidos por Franco Morbidelli (Ducati), Pedro Acosta (KTM); que se encuentra velocísimo aquí, en el Circuit, y Fabio Di Giannantonio (Ducati), que debería empezar a mejorar sus discretos resultados con la 'Desmo' buena, oficial.

"Qué si puedo alcanzar podio en la 'sprint', ¡uf!, no lo sé, estoy rodeado de dos hermanos que tienen un ritmo tremendo y hasta nos pueden doblar". Fabio Quartararo — Piloto de Yamaha

"Me ha parecido oir los caballos de la caballeria, ¡tatara, tatara! cuando he cuadrado una última vuelta perfecta, o casi", bromeó Àlex Márquez en DAZN. "La verdad es que ha sido casi perfecta, pues siempre se puede mejorar. Ya estaba contento con la primera vuelta, pero he empezado la última con mucha confianza. Y, sí, disfruto mucho en las curvas 13 y 14, esas en las que Marc dice que no puede seguir (risas), pero eso es un arma de doble filo, no me puedo fiar en exceso y, además, en carrera no puedo trazarlas como en 'quali' pues destrozaría los neumáticos".

"Creo que mañana, en la carrera larga, en el GP, sí puedo pelear con Àlex, esta tarde lo veo muy difícil, he tratado de seguirle en la parte donde él vuela y ha sido imposible. Bueno, estamos hablando del segundo del Mundial". Marc Márquez — Piloto del Lenovo Ducati.

Àlex, cómo no, sabe que su hermano está ahí y le peleará la vicrtoria. "Claro que soy favorito o uno de los favoritos a la victoria, pero estará Marc y más gente, seguro". "Bueno, bueno", se cruza Marc por el camino, "trataré de estar ahí, pero en el ensayo de la mañana he intentado seguirle en ese tramo final del Circuit y se me ha ido, vuela. Estamos hablando del segundo del Mundial, así que cero sorpresas al respecto. Yo creo que tengo bastantes más opciones de pelear con él, mañana, en la carrera larga, en el auténtico GP, que hoy en la prueba corta".

"Yo estoy muy feliz, mucho, por haber enderezado, como me pasa casi siempre, el fin de semana con esta primera fila", comenta Fabio Quartararo, segundo de la 'quali'. "¿Podio en la 'sprint'?, ¡ojalá!, pero tengo a los dos hermanos a mi lado, que tienen un ritmo que nos pueden hasta doblar". Y más risas.