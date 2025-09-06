El español Piqueras domina la tanda libre, con caídas de Quiles y Fernández en Montmeló

El español Ángel Piqueras (KTM) dominó la segunda tanda de entrenamientos libres del Gran Premio de Cataluña de Moto3, que se disputó en el circuito Barcelona-cataluña, en la que Máximo Quiles (KTM) y Adrián Fernández (Honda) sufrieron sendas caídas.

A pesar de ello, Adrián Fernández logró el segundo mejor tiempo de la sesión, mientras que Máximo Quiles no pudo marcar ningún tiempo de referencia al caer al principio de la tanda, quedar su moto dañada y lograr volver a pista sin tiempo nada más que para comprobar que todo estaba en su sitio en la moto.

La segunda tanda de entrenamientos libres iba a ser determinante para algunos pilotos, en particular para el líder del campeonato, el español José Antonio Rueda (KTM), que fue sancionado por Dirección de Carrera por cruzarse en la pista en la zona de la curva uno.

La acción de Rueda en ese punto del circuito creó una situación de peligro a otro piloto, casualmente uno de sus rivales en la pelea por el título, el debutante español Máximo Quiles (KTM), motivo por el que Dirección de Carrera decidió sancionar al líder del campeonato con una vuelta larga durante la carrera catalana.

Así, se pudo comprobar nada más comenzar la segunda sesión libre de Moto3 como José Antonio Rueda enfilaba la zona de la vuelta larga situada a final de recta para comprobar su estado, sabedor de cuán importante será el día de la carrera afrontar esa penalización de la mejor manera posible para no perder sus opciones de luchar por la victoria.

Un objetivo nada descabellado de lograr, el de pelear por el triunfo a pesar de los inconvenientes, pues José Antonio Rueda ya sabe lo que es ganar saliendo desde la última posición, como ya sucedió en el Gran Premio de Gran Bretaña, en el trazado de Silverstone.

El líder del campeonato centró todo su trabajo en lograr un buen ritmo de carrera, ese que le permita remontar ante sus rivales, entre los que destacó Ángel Piqueras (KTM).

Piqueras, obligado a pasar por la primera clasificación al no pasar de la decimoquinta posición en la práctica oficial, logró, antes de llegarse al ecuador de la sesión, el mejor tiempo de todo el fin de semana en la categoría, al parar el crono en 1:47.365, por el 1:47.584 que acreditó el argentino de origen español Valentín Perrone (KTM) en la práctica oficial.

Mientras que otros de sus rivales no pasaban por su mejor momento, pues Máximo Quiles, que el primer día tuvo una fuerte caída, se volvió a ir por los suelos en la curva diez, aunque en esta ocasión fue un percance 'limpio' en el que no se produjo daños físicos, pero que sí le dejó inédito para el resto de la tanda al no lograr arrancar su moto.

Como Quiles, aunque algo más tarde, quien se fue por los suelos fue el español Adrián Fernández (Honda), que se cayó en la salida de la curva cuatro y fue deslizando por el centro del asfalto, mientras los rivales le esquivaban por el lateral de la pista. En esos instantes el piloto madrileño ostentaba el segundo mejor tiempo de la tanda.

Al final, nadie pudo con el registro de Ángel Piqueras, que dominó el segundo entrenamiento libre por delante de un cuarteto de españoles formado por Adrián Fernández, David Almansa (Honda), David Muñoz (KTM) y José Antonio Rueda (KTM).