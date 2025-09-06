Atletismo
Omari y Costa son los más rápidos en la clásica Milla Delicias
Las dos categorías se resolvieron por escasos segundos en una edición muy emocionante
La Milla Delicias volvió a causar furor en el barrio zaragozano y sus calles se llenaron para ver unas carreras que son allí algo más que un evento deportivo. En una de las ediciones más ajustadas de la historia, fueron Hamza Omari, en categoría masculina, y Miriam Costa, los que se llevaron el gato al agua y cruzaron primeros la línea de meta tras recorrer los 1.609 metros del circuito de Vía Universitas.
En una distancia tan corta, las diferencias suelen ser muy cortas, pero en la Milla Delicias de 2025 fueron de apenas centésimas. Omari levantó los brazos con un tiempo de 4 minutos y 20 segundos. Solo un segundo más tarde, lo hicieron Jorge David Torre y Sala Hammi. El aragonés Eduardo Menacho, que en la previa confesaba sus intenciones de lograr la victoria, se tuvo que conformar con la cuarta posición.
En la categoría femenina, tras Miriam Costa (5.02) cruzaron la meta la aragonesa Isabel Linares y Marwa El Khouya.
