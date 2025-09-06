La UD Barbastro y el Ejea empatan en sus estrenos en Segunda Federación

La UD Barbastro rozó la victoria con la punta de sus dedos frente a la UE Olot (1-1), pero un gol en el descuento de Marc Fuentes hizo inútil el tanto de penalti de Kun en la primera mitad. El conjunto catalán fue mejor en el encuentro, aunque los altoaragoneses supieron jugar bien sus armas buscando un juego más vertical y estuvieron al borde llevarse los tres puntos.

El dominio durante todo el encuentro fue para los catalanes, pero un penalti sobre Mingotes hizo que los altoaragoneses se adelantasen desde los 11 metros al borde del descanso. Pero el fútbol es muy cruel a veces y cuando estaban al borde de celebrar los primeros tres puntos del encuentro apareció Marc Fuentes para arruinar la fiesta.

La SD Ejea ha debutado en Luchán esta temporada y gracias al doblete de Óscar Jiménez ha conseguido salvar un empate ante la UD Mutilvera (2-2) en un duelo de locura en el que los cuatro goles han llegado en la primera mitad del duelo.

El conjunto ejeano empezó jugando mejor, pero el cuadro navarro aprovechó un balón largo para adelantarse tras una buena picada de Telletxea a los 10 minutos de encuentro. Óscar Jiménez igualó a la media hora, aunque Banzo respondió acto seguido. La locura no se detuvo y el propio Jiménez volvió a surgir para romper las redes rivales y volver a establecer la igualada. En los siguientes 45 minutos, el Ejea lo siguió intentando, pero la dura defensa rival contuvo los ataques de los de Luso Delgada y se tuvieron que conformar con un punto en el estreno de la nueva temporada

Los tres encuentros de este domingo

El Deportivo Aragón debuta este domingo a las 11.30 horas en la Ciudad Deportiva frente al Gernika. Unas horas después (18.00) le toca el turno al CD Ebro frente al Náxara y el último aragonés en estrenarse esta temporada será el Utebo que se enfrenta al Basconia en Santa Ana (19.00 horas).

FICHA TÉCNICA UD BARBASTRO: Troya, Alarcón, Mingotes, Cardiel (Anglada, min. 70), Sito Barrera, Caro, Monty. Eder (Estrecha, min. 85), Rodrigo Sanz (Bautista, min. 61), Áaron Fernández y Kun (Acín, min. 85). UE OLOT: Ballesté, Maffeo, Fuentes, Ayala, Arumí, Soler, Del Campo, Mas, Albert López (Paradas, min. 85), Enrí (Pau López, min. 73) y Puigbert (Marcillo, min. 63). GOLES: 1-0, min. 44: Kun (p). 1-1, min. 90: Fuentes. ÁRBITRO: Sergio Fontecha (Colegio Vasco). Amonestó a Sito y Mingotes por parte del Barbastro y a Ballesté y Maffeo del Olot. INCIDENCIAS: Partido disputado en el Municipal de Barbastro.