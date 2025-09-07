La Almunia arrasa y se hace con el liderato de Tercera Federación

La temporada de Tercera Federación comenzó este fin de semana y La Almunia se convierte en el primer líder de la tabla después de arrasar ante el Zuera (5-1). El Cariñena se coloca en segundo puesto tras vencer al CD Robres (0-2). El resto de equipos que cierran las posiciones del playoff son el Calamocha, Monzón, Binéfar y Épila, todos ellos obtuvieron los tres puntos en sus respectivos duelos.

Los equipos que no empezaron con buen pie la nueva temporada fueron Zuera, Robres, Almudévar, Belchite, Casetas y Huesca B, ya que todos estos conjuntos no puntuaron en la primera jornada de la campaña. Aunque, es mucho peor para los tres primeros mencionados debido a que duermen en la zona de descenso nada más dar inicio al nuevo curso en la categoría. En la parte media de la clasificación se encuentran los equipos que empataron en esta fecha inaugural.