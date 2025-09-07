Tercera RFEF
La Almunia arrasa y se hace con el liderato de Tercera Federación
El conjunto zaragozano vence al Zuera (5-1) y le acompaña en los puestos de ascenso directo el Cariñena
La temporada de Tercera Federación comenzó este fin de semana y La Almunia se convierte en el primer líder de la tabla después de arrasar ante el Zuera (5-1). El Cariñena se coloca en segundo puesto tras vencer al CD Robres (0-2). El resto de equipos que cierran las posiciones del playoff son el Calamocha, Monzón, Binéfar y Épila, todos ellos obtuvieron los tres puntos en sus respectivos duelos.
Los equipos que no empezaron con buen pie la nueva temporada fueron Zuera, Robres, Almudévar, Belchite, Casetas y Huesca B, ya que todos estos conjuntos no puntuaron en la primera jornada de la campaña. Aunque, es mucho peor para los tres primeros mencionados debido a que duermen en la zona de descenso nada más dar inicio al nuevo curso en la categoría. En la parte media de la clasificación se encuentran los equipos que empataron en esta fecha inaugural.
- Trasladadas seis personas al hospital por un atropello múltiple en Zaragoza
- China impone aranceles del 20% al porcino aragonés, pero premia a una empresa de Huesca
- Consulta si eres uno de los pocos zaragozanos que no podrá entrar a la Zona de Bajas Emisiones
- El Real Zaragoza empata ante un fuerte Valladolid y sigue sin ganar (1-1)
- Akouokou, Kodro y Saidu: madera de futbolistas. La contracrónica del Real Zaragoza-Valladolid
- Novedades en la Zona de Bajas Emisiones de Zaragoza: a partir del 11 de septiembre estos vehículos deberán registrarse
- Al Zaragoza no le da la vida: La crónica del Real Zaragoza-Real Valladolid
- Vive Latino, día uno: Zaragoza se apunta a la vida cañón