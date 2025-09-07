El Deportivo Aragón domina a su antojo al Gernika (2-0)

El Deportivo Aragón no ha tenido piedad en su estreno de esta temporada frente al Gernika (2-0) y su dominio del partido ha sido total desde el primer al último minuto. Los goles de Darius y Yoha saben incluso a poco después de la cantidad de ocasiones que ha tenido el filial blanquillo. Encuentro manejado a su antojo por el filial blanquillo que da un primer paso importante sumando una primera victoria con un juego vistoso y dominante sobre su rival.

Los de Emilio Larraz comenzaron de forma inmejorable con el tanto de Darius a los 6 minutos, después de una gran jugada personal de Tobajas. Después de un saque de esquina, Yoha estuvo a punto de aumentar la ventaja con un buen disparo colocado que sacó un defensa del Gernika en la línea. Facchin, pasada la media hora de juego, tuvo, hasta en dos ocasiones, la oportunidad de poner el segundo, pero no fue capaz de batir al meta rival. Tobajas volvió a dejar otra gran jugada individual al borde del descanso, aunque su pase de la muerte se topó con la pierna de un rival cuando ya se cantaba el gol.

En la segunda mitad, el Aragón no bajó el pistón y Yoha, tras un pase milimétrico de Linares, picó un balón con mucha clase para poner el segundo en el marcador. Con el paso de los minutos, los aragoneses bajaron la intensidad aunque Jorge Franco tuvo el tercero, pero su remate lo sacó el portero y el encuentro acabó con la expulsión de doble amarilla a Lorente, del Gernika, cuando Franco se iba solo ante la portería.