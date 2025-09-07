Doncic destroza a Italia con 42 puntos y lleva a Eslovenia a cuartos

En un Eurobasket plagado de sorpresas, en la que la gran favorita Serbia ya está en su casa y en la que también aspirante Francia ha corrido hoy idéntica suerte, Luka Doncic reivindica que él es certeza. El genial base de Los Ángeles Lakers firmó este domingo una actuación descomunal, con 42 puntos y 10 rebotes, para que Eslovenia eliminara a Italia (77-84) rumbo a cuartos de final.

Doncic anotó la mitad de los puntos de su selección, en una tarde que, al principio, se prometía todavía más descomunal. Porque su primer cuarto fue de época, anotando 22 de los 29 puntos de Eslovenia, incluyendo cuatro triples. Y eso que se llevó un feo golpe a la cadera por el que se llegó a ver algo renqueante.

Si no llevó sus guarismos hacia cifras extraterrestres fue por el buen trabajo defensivo de Italia, que apenas le dio tregua desde el descanso. Confiaron su suerte los italianos a aislarle y defender cuatro contra cuatro primero y después de hacerle un marcaje de dos contra uno.

Y cerca estuvo Italia de conseguir su objetivo. Regresó a la vida tras ir perdiendo por 18 puntos, con el tirador Simone Fontecchio como líder, pero no llegó a darle la vuelta al marcador y Doncic volvió a aparecer al final para darle el triunfo a Eslovenia.

A cinco puntos de su récord

Se quedó Doncic a solo cinco puntos de su mejor marca en el torneo, lograda hace cinco años contra Francia y entró de nuevo en el top10 histórico de máximos anotadores en un partido de Eurobasket. El récord de 63 puntos del belga Eddy Terrace en 1957 parece inalcanzable.

El combinado balcánico se enfrentará ahora a Alemania en los cuartos de final, en el que quizá sea el duelo más atractivo de los partidos que se disputan entre el martes y el miércoles: Turquía-Polonia, Finlandia-Georgia y Lituania contra el ganador del Grecia-Israel.

