Un gol 'in extremis' de Chechu Martínez da el triunfo al Tarazona (1-0)

La SD Tarazona suma sus primeros puntos de la temporada después de ganar por la mínima y con épica al Antequera en el Municipal (1-0). El gol de Chechu Martínez, con un remate desde el suelo después de un saque de esquina, en el minuto 94 permite al conjunto turiasonense recomponerse de la derrota inicial ante el Hércules, después de un encuentro en el que apenas hubo ocasiones, pero los aragoneses vuelven a mostrar que en su casa son un equipo casi invencible.

El inicio por parte de ambos equipos fue bastante lento y apenas hubo ocasiones o intentos de adelantarse en ese primer tramo, hasta que Siddiki conectó un remate de cabeza que obligó a Josele a realizar una gran estirada para evitar que los andaluces se adelantaran. Más allá de esa solitaria oportunidad del Antequera, no existieron más ataques peligrosos en el resto de la primera mitad, debido a que las defensas estuvieron a un alto nivel durante los 45 minutos iniciales.

Nada más arrancar el segundo acto, Ángel López se animó desde fuera del área con una buena volea que a punto estuvo de encontrar portería. El conjunto local se animó más con el pasar de los minutos y Álvaro Jiménez colocó un balón dirigido a la escuadra que obligó a lucirse a Samu Pérez para evitar el gol aragonés. Y cuando parecía que el encuentro estaba destinado al reparto de puntos, David Soto colgó un saque de esquina a la hoya y Chechu Martínez, con un remate desde el suelo, mandó el balón a las mallas para estallar en júbilo a toda la afición rojilla en el Municipal.

-Ficha Técnica

SD TARAZONA: Josele, Ángel López, Traoré, Trilles, Chechu Martínez, Óscar Carrasco, Imanol Alonso (Álvaro Jiménez, min. 63), Busi (Vaquero, min. 63), Javi Gómez (Soto, min. 82), Agüero (Cubillas, min. 82) y Sergi Armero (Carlos Nieto, min. 74).

ANTEQUERA CF: Samu Pérez, Aspra, Raúl Giménez, Barbu, Luna, Quintana, Clavijo (Gené, min. 70), Ramos, Siddiki (Rivas, min. 55), Biabiany (Bassele, min. 70) y Luismi (Iomar, min. 89).

GOL: 1-0, min. 94: Chechu Martínez.

ÁRBITRO: Pol Arenas (Colegio Catalán). Amonestó a Busi y Trilles por parte del Tarazona y a Aspra por parte del Antequera.

INCIDENCIAS: Partido disputado en el Municipal de Tarazona.