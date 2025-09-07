Resultados y clasificación tras el Gran Premio de Italia de Fórmula 1

El piloto neerlandés Max Verstappen (Oracle Red Bull Racing) ha ganado este domingo por delante del inglés Lando Norris (McLaren) el Gran Premio de Italia, decimosexta cita del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, mientras que el español Carlos Sainz (Williams) ha sido undécimo y su compatriota Fernando Alonso (Aston Martin) ha abandonado a mitad de carrera.

Verstappen, de 27 años, capturó su sexagésima quinta victoria en la Fórmula 1 -la tercera del año- al vencer en la pista del Parque Real lombardo por delante del inglés Lando Norris y del otro McLaren, el del australiano Oscar Piastri, líder del Mundial; que concluyó tercero.

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) fue cuarto, al acabar un puesto por delante del inglés George Russell (Mercedes) una carrera que el argentino Franco Colapinto (Alpine) finalizó en la decimoséptima posición.

El otro Ferrari -que en Monza corre en casa-, el del séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton, concluyó sexto, justo delante del tailandés Alex Albon, el compañero de Sainz, que avanzó siete plazas y acabó séptimo este domingo.

Piastri lidera ahora el Mundial con 324 puntos, 31 más que Norris; y con 94 sobre Verstappen.

El brasileño Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) volvió a completar un gran fin de semana y concluyó octavo, por delante de otro debutante, el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes). Otro 'rookie', el francés Isack Hadjar (RB) -que venía de lograr su primer podio en la F1 en Zandvoort- ,protagonizó la remontada del día y, tras avanzar nueve puestos, capturó el último punto en liza.

Resultados del GP de Italia 2025

1. Max Verstappen

2. Lando Norris (McLaren) a 19"207

3. Oscar Piastri (McLaren) a 21"351

4. Charles Leclerc (Ferrari) a 25"624

5. George Russell (Mercedes) a 32"881

6. Lewis Hamilton (Ferrari) a 37"449

7. Alexander Albon (Williams Mercedes) a 50"527

8. Gabriel Bortoleto (Sauber) a 58"484

9. Kimi Antonelli (Mercedes) a 59"762

10. Isack Hadjar (Visa RB) a 62"891

Clasificación del Mundial de F1 tras el GP de ltalia

1. Oscar Piastri (McLaren) 324 puntos

2. Lando Norris (McLaren) 293 puntos

3. Max Verstappen (Red Bull) 230 puntos

4 .George Russell (Mercedes) 194 puntos

5. Charles Leclerc (Ferrari) 163 puntos

6. Lewis Hamilton (Ferrari) 117 puntos

7. Alexander Albon (Williams Mercedes) 70 puntos

8. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 66 puntos

9. Isack Hadjar (Racing Bulls) 38 puntos

10. Nico Hülkenberg (Sauber) 37 puntos