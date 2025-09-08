Llega la 'Mini' Milla Delicias para los más pequeños

Una semana después de tener lugar la 40ª Milla Delicias Ibercaja Ciudad de Zaragoza, este mismo distrito volverá a disfrutar del atletismo popular, en este caso dirigido a los más pequeños: niños y niñas de entre 5 y 12 años. Será en la primera edición de la 'Mini' Milla Delicias, una iniciativa promovida por el Ayuntamiento de Zaragoza, la Agrupación de comerciantes de la calle Delicias y adyacentes y la Junta Municipal de Delicias, con la dirección técnica de Running Zaragoza.

Se celebrará este sábado, 13 de septiembre, por la mañana en un circuito circular de 240 metros que tendrá su línea de salida y meta en el Jardín Vertical y discurrirá por las calles Caspe, 26 de junio, Borja y calle Delicias. Las carreras tendrán lugar desde las 11.00 y las 12.00 horas. El evento contará con dos modalidades dependiendo de la edad de los participantes, las carreras de 5-6 años y de 7-8 años serán a una vuelta, mientras que las de 9-10 años y 11-12 años darán dos vueltas al circuito. Las inscripciones para la 'Mini' Milla son gratuitas, con un límite de 300 plazas, y pueden realizarse en su página web. Además, todos los participantes recibirán una bolsa con fruta, dulces y agua.

La 'Mini' Milla Delicias nace con un objetivo triple: difundir la práctica del atletismo entre el público infantil y familiar, poner en valor este deporte como una alternativa de ocio saludable y de convivencia entre personas de cualquier condición social, y dar visibilidad al comercio de proximidad de Delicias y su papel vertebrador en el tejido social del barrio. Así, la iniciativa da continuidad a la colaboración entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la Agrupación de comerciantes de la calle Delicias y adyacentes para promover el deporte popular en el barrio, que ya fructificó el pasado mes de mayo con el primer torneo de ajedrez al aire libre.