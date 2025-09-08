El Peñaflor se defiende tras la trifulca ante el Atlético Hiberus: "No fue un mordisco, fue un choque de cabezas"

Primera jornada, primer incidente en el fútbol regional aragonés. Los implicados fueron el A.D Peñaflor y el Club Atlético Hiberus. Durante su partido en Segunda Regional B, disputado en el Pedro Sancho de Zaragoza, el árbitro expulsó a un jugador del Peñaflor por dar un mordisco en la cabeza en una acción en la que no estaba el balón en juego.

Desde la directiva del Peñaflor muestran incredulidad por esos hechos que constan en el acta y que todo apunta que acarrearán sanción. "No fue un mordisco, fue un choque de cabezas. Un lance del juego", explica Enrique Escuer, presidente del club. "Nuestro jugador acababa de sufrir una entrada desproporcionada, de tarjeta naranja", aclara.

El presidente se muestra indignado por cómo el colegiado explica lo sucedido. "También pone que necesitó asistencia médica y lo máximo que le hicieron al otro futbolista fue echarle agua en la nuca. Nosotros sí que podemos enseñar un parte de lesiones", asegura Escuer.

El del Peñaflor se refiere a otra jugada que sucedió en el encuentro y en la que un atacante del Atlético Hiberus alcanzó con la bota al portero del Peñaflor. "Le tuvieron que poner unas cuantas grapas en la cabeza", subraya Escuer. De hecho, el presidente asegura que el Hiberus tuvo un juego "demasiado viril" durante el partido. "En el descanso nuestro delegado entró a hablar con el árbitro para que intentara controlar el partido", manifiesta.

Algo que, visto lo sucedido, no ocurrió. De hecho, el encuentro acabó siendo suspendido a 5 minutos del final, con 1-1 en el marcador, porque la tensión pasó del campo a la grada y hubo una trifulca también fuera del campo entre aficionados de ambos equipos.

Desde la Federación Aragonesa de Fútbol indican que el Subcomité de Competición se va a reunir el miércoles para estudiar lo sucedido y para, si así lo considera, imponer las sanciones correspondientes. "Sabemos que lo que dice el árbitro es dogma de fe, pero nos defenderemos de las acusaciones", indica Escuer, que termina con un mensaje llamando a la calma: "No queremos que esto trascienda más allá de lo deportivo. En el Peñaflor estamos en contra de cualquier tipo de violencia en el deporte".