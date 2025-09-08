La permanencia del Bada Huesca, una carrera de fondo: "Cada punto va a ser valiosísimo"

A las puertas del estreno liguero, José Francisco Nolasco, el entrenador del Bada Huesca, es realista y prudente. "La pretemporada ha sido tan exigente como siempre, aunque hemos hecho pocas incorporaciones, las salidas han sido de jugadores con una personalidad muy concreta, por lo que hemos tenido que replantearnos el juego", comenta Nolasco. Esto ha exigido una adaptación no solo táctica, sino también emocional: "Hemos utilizado estas semanas para encontrar esa nueva personalidad del equipo".

A nivel físico, el técnico no muestra preocupación. "Son verdaderos profesionales. La preparación física no es un obstáculo, lo difícil está en consolidar ideas en ataque y defensa", explica. De hecho, el equipo ha disputado varios encuentros amistosos en verano, que han servido para afianzar esos conceptos.

El Bada Huesca empieza la temporada con una baja de peso: Meris Bosnjak, uno de los jugadores clave, estará fuera de la pista al menos cuatro meses por lesión. "Es un contratiempo importante. Nos hace perder potencial y nos obliga a reajustar los roles", admite Nolasco. A la baja de Bosnjak se suman otros tres jugadores (Alfonso Rodríguez, Carlos Molina y Bruno García), que se espera puedan reincorporarse en un par de meses. El técnico es consciente de la dificultad que supone empezar la temporada con la plantilla incompleta: "Esto complica el día a día, porque obliga a modificar la idea inicial de juego. Pero son jugadores capaces de adaptarse".

Nolasco tiene clara que la meta principal del Bada Huesca será la permanencia: "Va a ser una Liga muy igualada. Muchos equipos no se dan cuenta, pero su principal objetivo será evitar el descenso. Nosotros lo sabemos bien por lo que nos pasó la temporada pasada con las lesiones y ahora el primer objetivo es asentarnos en la categoría". El regreso de los lesionados a corto plazo puede suponer un importante salto de calidad. "Cuando se reincorporen esos tres jugadores, el nivel general del equipo subirá. Eso genera expectativas positivas, pero nunca debemos perder de vista nuestro verdadero objetivo", afirma.

Uno de los cambios respecto a la campaña pasada es la ampliación del número de jugadores. "Partimos con 19 del primer equipo, más varios canteranos. Son tres más que el año pasado", y respecto a la mentalidad del grupo añade: "Tenemos que afrontar cada partido como si fuera una final. La temporada pasada aprendimos que no podemos dejar que los puntos se decidan al azar. Debemos llegar con un margen que incline la balanza a nuestro favor", recalca.

La clave, según el entrenador, estará en mantener la línea de trabajo que mostró el equipo en la segunda vuelta de la temporada pasada: "Los jugadores que siguen del año pasado tienen que continuar con esa mentalidad. Cada punto va a ser valiosísimo", apunta.

El primer encuentro de la temporada será este próximo domingo frente al Valladolid en el pabellón Huerta del Rey. Para Nolasco, es una buena oportunidad para que los jugadores se liberen de la presión del comienzo de la 25-26. "Prefiero empezar fuera de casa. Te quitas un punto de nervios y se lo pasas al rival. Además, en la primera jornada siempre hay equipos que dan la sorpresa y nosotros queremos ser uno de ellos", cuenta el técnico.

Además, destaca la importancia de obtener la victoria frente al equipo vallisoletano: "Tenemos que intentar que esta jornada sea más favorable que si estuviéramos en mitad de la temporada, cuando todo está más asentado". El Bada Huesca tiene que conseguir la permanencia y "una vez conseguida, ya pensaremos en cotas más altas", concluye Nolasco.