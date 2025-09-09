Kosovo responde a la RFEF con una burla a España

La selección española sub-21 se enfrenta este martes a las 19.00 horas a Kosovo en el segundo partido de la fase de clasificación para el Europeo que se celebrará en Albania y Serbia en 2027. Después de la victoria ante Chipre por 3-0, el conjunto dirigido por David Gordo se sitúa en segundo posición solo por detrás de Finlandia. Ahora bien, el duelo de esta tarde viene marcado por un enfrentamiento entre ambas federaciones en la previa del partido.

El inicio del conflicto tiene origen en una publicación de la RFEF en todas sus redes sociales en la que denomina a Kosovo como "Territorio de Kosovo", evitando así referirse al país balcánico por su nombre. Esto se debe a que España no reconoce la independencia del estado de los Balcanes, que se produjo en 2008.

La reacción de la federación kosovar no se ha hecho esperar. Pocas horas después, la cuenta en inglés, de Kosovo, la única que sigue activa, ha respondido a RFEF con una réplica de la polémica publicación en la que se refieren a España como Al-Andalus, haciendo referencia a la denominación del territorio español durante la estancia de los árabes a partir del siglo VIII.

Ante el revuelo creado, la Federación Española ha decidido eliminar el 'post' en todas sus cuentas de Twitter, Instagram y Facebook. De todos modos, más allá de hacer una burla hacia España, el presidente de la federación de fútbol de Kosovo, Agim Ademi, ha remitido una queja por lo sucedido ante el presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, y el máximo mandatario de la RFEF, Rafael Louzán.

En el escrito, la federación de Kosovo cataloga la actuación de España como "absolutamente inaceptable" y como una vulneración de las normas y principios de la UEFA y la FIFA". Además, hace énfasis en que no es la primera vez que se enfrantan a este comportamiento por parte de la Federación Española de Fútbol. De hecho, es habitual que este tipo de polémicas se produzcan siempre que la selección española se enfrenta a Kosovo.

Publicación de la selección española en sus redes sociales. / @sefutbol

A tenor de lo sucedido, Ademi solicita a la UEFA "una reacción clara e inmediata sobre este asunto" y pide a la Real Federación Española de Fútbol "una corrección pública y el reconocimiento oficial de que sus acciones fueron inapropiadas y contrarias a los principios fundamentales" que rigen el organismo europeo. En este sentido, el presidente de la federación kosovar reitera que Kosovo es miembro pleno e igualitario de la UEFA.