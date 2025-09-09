Vincent Friyia: una vida en el hielo de Jaca y Canadá

Vincent Friyia es el nuevo entrenador del Club Hielo Jaca, pero su historia con el equipo oscense no es nueva. De hecho, su vida toma un giro de 360 grados cuando no solo el hielo le une a Jaca sino que, gracias a su mujer se ha convertido en su segundo hogar durante más de cuatro décadas.

Su etapa deportiva como jugador profesional de hockey empezó en Italia. Vincent terminó sus estudios universitarios y decidió irse al país transalpino a continuar su carrera en el hielo. Allí, conoció a un amigo de Barcelona que le impulsó a llegar a Jaca por primera vez en 1982. Lo que empezó siendo una visita acabó cambiando su vida cuando el entrenador del Club Hielo Jaca le propuso unirse al equipo. El canadiense aceptó y sólo dos años después, en 1984, consiguió lograr la primera Liga para el club altoaragonés. Un año más tarde, en 1985, levantó también su primera Copa del Rey. Además, llegó a ser jugador y entrenador de la Selección Española de Hockey Hielo.

Jaca no solo le dio triunfos deportivos. En 1987, Vincent se casó con una jaquesa y juntos se fueron a vivir a Ontario (Canadá). Allí, Vincent trabajó junto al Ministro de Educación y más tarde tuvo un negocio del que formó parte como consultor educativo. Durante esos años, cada verano, volvió a la localidad oscense con su familia creando una tradición que ha durado más de 40 años.

Hace cinco años se jubiló, y pensó que ya había cerrado su etapa profesional. Pero la vida y el hockey tenían otros planes para él. El equipo directivo del Club Hielo Jaca le pidió ayuda para entrevistar a un posible entrenador para la temporada 2025-2026. Tras la reunión, ambos estuvieron de acuerdo en que el candidato no era el perfil que estaban buscando y Vincent recibió una propuesta inesperada por parte del club: “¿Y si entrenas tú al equipo?”.

El técnico se lo planteó a su familia y tras organizar su nuevo destino le comunicó a la directiva su respuesta, por supuesto afirmativa. Para él y su círculo más cercano, volver a vivir en Jaca no fue una decisión difícil. “La familia de mi mujer está aquí, llevo viniendo 40 años y la gente siempre me ha tratado bien”, dice entusiasmado. Así, ha regresado para vivir por segunda vez a la ciudad que siente también como suya.

Ahora, con su experiencia, energía y pasión por el hockey, se prepara para una nueva temporada al frente del equipo. El 14 de septiembre se mete de nuevo en el hielo, esta vez como entrenador, y nota que el grupo tiene ilusión y ganas de trabajar: “He hablado con varios jugadores y todos coinciden con el mismo objetivo que tengo yo: ganar la liga y la Copa del Rey”, y tiene el camino claro para lograrlo con su filosofía: “Trabajar, divertirse y ganar”.

Vincent Friyia vuelve a la pista donde empezó todo, dispuesto a seguir escribiendo historia con el Club Hielo Jaca. Esta vez junto a su familia y formando parte del cuerpo técnico, pero lo hace con el mismo espíritu con el que llegó hace más de 40 años.