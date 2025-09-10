Tiro con Arco
El aragonés Andrés Temiño se proclama campeón del mundo de tiro con arco
El arquero ha logrado el oro junto a su pareja Elia Canales en la prueba de mixta olímpica. Ambos han hecho historia debido a que es la primera presea dorada de España en esta modalidad
El aragonés Andrés Temiño ha hecho historia este miércoles, junto a su pareja Elia Canales, al proclamarse campeones del mundo en la modalidad mixta de arco recurvo en el torneo disputado en Gwangju (Corea del Sur) venciendo a los anfitriones por 6-2 en la final. Este oro es una auténtica hazaña, debido a que es la primera vez que España conquista una presea dorada en esta prueba. Además, también son los primeros en ganar esta modalidad distintos a los surcoreanos.
El aragonés ha firmado una gran competición, en la que primero conseguían imponerse en octavos a la pareja holandesa, Roeffen - Ross, por un claro 6-0. En cuartos, Temiño y Canales vencieron a los mexicanos, Valencia y Grande, en una eliminatoria más ajustada por 5-3 y en semifinales se enfrentaron a los japoneses Asakuno y Kawata, a los que doblegaban por 5-1.
