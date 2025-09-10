Duras sanciones para los implicados en la trifulca entre el Peñaflor y Atlético Hiberus

La trifulca ocurrida en el minuto 85 en el encuentro entre Peñaflor y Atlético Hiberus de Segunda Regional B, que obligó a suspender el encuentro por la pelea ocurrida entre jugadores y aficionados en el Pedro Sancho, ya tiene una resolución por parte de la Federación Aragonesa. El organismo ha decidido sancionar a ambos clubs con una multa de 200 euros y les resta un punto a cada uno en la clasificación general. "A la vista del acta arbitral y las alegaciones presentadas por ambos clubes, los incidentes ocurridos en el minuto 85 de partido quedan tipificados como graves", resalta la organización en su escrito.

Pero las sanciones no solo afectan a las entidades deportivas, ya que todo la pelea se desencadenó debido a que un jugador del Peñaflor fue expulsado por roja directa tras morder en la cabeza a un rival. "8 partidos de suspensión por agredir a otro, sin causar lesión, dirigirse al árbitro con actitudes injuriosas o de menosprecio y provocar a otro contra la correcta marcha del encuentro", notifica la Federación en su resolución. Mientras, otro de los futbolistas del equipo ha recibido dos partidos de inhabilitación por "protestar de forma ostensible o insistente al árbitro principal o asistentes".

Las sanciones no han afectado a ningún futbolista más debido a que "no puede ser identificado ningún jugador participante en los incidentes, por parte de ambos clubes, que provocan la suspensión dado que estos se produjeron de manera tumultuaria no identificando el árbitro a ningún interviniente".