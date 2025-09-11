El aragonés Andrés Temiño vuelve a hacer historia en tiro con arco con otro oro mundial

Andrés Temiño no se conforma y tras conseguir el oro en la categoría mixta junto a Elia Canales el pasado miércoles, en menos de 24 horas volvió a hacer historia, esta vez en la disciplina individual, levantando su segundo oro este jueves en los mundiales celebrados en Corea del Sur tras vencer en la final al brasileño Marcus D’Almeida (6-5). Con estas dos preseas doradas el aragonés es bicampeón mundial con tan solo 21 años y se confirma como una de las grandes esperanzas del tiro con arco español para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El camino de Temiño no fue nada fácil para colgarse la presea dorada en su cuello. El aragonés se clasificó para las rondas finales con la segunda mejor puntuación tras superar a un tirador local, Kim Je Deok. En las rondas eliminatorias, Temiño arrolló en octavos al cubano Hugo Franco (7-1), y tanto en los cuartos como en las semis venció por 6-4 al chino Su Yu-Yang y al mexicano Matías Grande, respectivamente. Para acabar doblegando a D’Almeida en la gran final.

Suma otro oro a su palmarés después del conseguido junto a Elia Canales en la modalidad mixta. Además, tiene en su haber dos platas por equipos conseguidas en los Europeos de 2023 en Cracovia y el Mundial de 2024 y un bronce conseguido también en ese mismo campeonato.